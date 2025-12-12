पिंपरी सकाळ करंडक कोट
क्रिकेट हा भारतातील प्रत्येकाचा आवडता खेळ आहे. लहान मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वच जण क्रिकेटप्रेमी आहेत. अशा स्पर्धा किंवा सामने पहाण्यासाठी नागरिकांमध्ये उत्साह असतो. या माध्यमातून नवनवीन खेळाडूंशी, व्यक्तींशी संवाद साधला जातो. हरणे-जिंकणे हे खेळात असले तरी एकमेकांसोबत जोडणे जाणे, एकमेकांचा सहवास लाभणे महत्त्वाचे ठरते. अशा खेळांचे आणि स्पर्धांचे शहर विकासात प्रत्यक्षअप्रत्यक्षपणे योगदान असते.
- आकाश अग्रवाल, व्यवस्थापकीय संचालक, क्रिसाला डेव्हलपर्स
क्रिकेटसाठी शहरातील वातावरण अनुकूल आहे. अनेक क्रीडांगणे महापालिकाने विकसित केले आहेत. महापालिकेचाही संघही चांगला आहे. विविध स्पर्धांमध्ये शहरातील अनेक संघ सहभागी होऊन नावलौकिक मिळवत आहेत. पारितोषिके मिळवत आहेत. इंडस्ट्रियल असोसिएशनसह विविध क्रिकेट क्लब आहेत. अशा स्पर्धांमुळे नवोदितांना एक संधी मिळते, त्यांच्या कलागुणांना वाव मिळतो. ‘सकाळ’ करंडक क्रिकेट स्पर्धेत नामांकित खेळाडूंचा सहभाग असल्याने नवोदितांना प्रेरणा मिळेल.
- पंकज पाटील, उपायुक्त, क्रीडा विभाग, पिंपरी चिंचवड महापालिका
