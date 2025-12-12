राष्ट्रसुरक्षेबाबत तडजोड नको; कारवाई करा ः आमदार लांडगे
पिंपरी, ता. १२ ः पिंपरी चिंचवड शहरात मार्च २०२५ मध्ये पाकिस्तानच्या बनावट सौंदर्य प्रसाधनांचा मोठा साठा जप्त करण्यात आला होता. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शत्रू घराच्या उंबऱ्यावर येऊन ठेपला आहे. आपल्या शहरात शिरण्याचा प्रयत्न करतोय. ही गंभीर बाब आहे. राष्ट्रसुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड करू नये, याकडे भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभेत लक्ष वेधले.
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या चर्चा सत्रात आमदार लांडगे यांनी हा मुद्दा उपस्थित करून सखोल चौकशीची मागणी केली. पाकिस्ताननिर्मित माल शहरात कसा पोहोचला? यामागची साखळी व संभाव्य राष्ट्रविघातक कारवायांचा शोध घेणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी गेल्या दोन-तीन वर्षांत ७० पेक्षा जास्त बांगलादेशींना अटक केली. त्यामुळे कठोर कारवाईची आवश्यकता लांडगे यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रीय सुरक्षा, इंद्रायणी नदी प्रदूषण आणि अवैध भंगार व्यवसाय यासंबंधी महापालिका व पोलिस विभागाने कुदळवाडी परिसरात मोठी अतिक्रमण विरोधी मोहीम राबवली होती. त्यातील काही भंगार व्यावसायिकांनी शहरालगतच्या गावांमध्ये बस्तान बसवले आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
सरकार स्वतंत्र समिती नेमणार
राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी सकारात्मक आश्वासन दिले. चिंचवडसह पुणे परिसरात पाकिस्तानी बनावटीची सौंदर्यप्रसाधने सापडली आहेत. याची चौकशी आणि उत्पादन कुठे होते, याचा शोध घेण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र समिती नेमण्यात येणार आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.