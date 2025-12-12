दिघीत ठाण्यामध्येच पोलिसांना शिवीगाळ
पिंपरी, ता. १२ : अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद घेतली असूनही खुनाच्या प्रयत्नांचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत एका व्यक्तीने दिघी पोलिस ठाण्यात राडा घातला. पोलिसांना शिवीगाळ करत पोलिस ठाण्यात आत्महत्या करण्याची धमकीही त्याने दिली. गुरुवारी (ता. ११) हा प्रकार घडला. कार्तिक सयाजी लोंढे (रा. दत्तनगर, दिघी) असे त्याचे नाव असून पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. याप्रकरणी सहायक पोलिस उपनिरीक्षक सुभाष पिंगळे यांनी दिघी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. फिर्यादी गुरुवारी (ता. ११) दुपारी ठाणे अंमलदार म्हणून कर्तव्यावर होते. लोंढे यांनी शासकीय कर्तव्य चुकीच्या पद्धतीने पार पाडण्यासाठी दबाव आणला. अंगावर रॉकेल ओतून आत्महत्या करण्याची धमकीही त्यांनी पोलिसांना दिली.
