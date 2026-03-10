रहाटणीतून अपहरण झालेल्या व्यावसायिकाची सुटका
पिंपरी, ता. १० : उत्तरप्रदेश पोलिस असल्याचे सांगत पाच जणांनी रहाटणी येथून सुरेशकुमार जैसवानी (रा. पिंपळे सौदागर) या व्यावसायिकाचे अपहरण केले. त्यांच्या भावाकडे पन्नास लाखांची खंडणी मागितली. दरम्यान, पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषण करत जैसवानी यांची सुखरूप सुटका केली. तसेच आरोपींना संगमनेर येथे अटक केली.
चंद्रशेखर गौड (रा. जि. आजमगड, उत्तरप्रदेश), दिलीप सरोज, रिंकु सरोज, अनिल सरोज, मुकेशकुमार चमार (सर्व रा. जि. प्रतापगड, उत्तरप्रदेश) अशी आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणात जैसवानी यांचे भाऊ रमेशकुमार यांनी फिर्याद दिली आहे. सोमवारी (ता.९) सायंकाळी जैसवानी हे रहाटणीतील शिवराजनगर येथून जात असताना मोटारीतून आलेल्या आरोपींनी पोलिस असल्याचे भासवत जैसवानी यांचे अपहरण केले. त्यानंतर फिर्यादीकडे ५० लाख रुपये मागत ते न दिल्यास सुरेशकुमार यांना जिवे मारण्याची धमकी दिली. या प्रकरणी फिर्यादी यांनी पोलिसांना या प्रकरणाची माहिती दिली.
दरम्यान, आरोपींकडून फिर्यादी यांना पैशांसाठी सतत फोन येत होते. तांत्रिक विश्लेषणातून मिळालेल्या माहितीनुसार हे आरोपी अहिल्यानगरकडे गेल्याचे समोर आले. त्यानुसार तेथील पोलिसांना माहिती देत मदत मागण्यात आली. त्यानंतर तपास पथकाने संगमनेर टोलनाका येथे सापळा रचून आरोपींना ताब्यात घेतले. तसेच सुरेशकुमार यांना आरोपींनी चंदनापुरी घाटात सोडल्याचे समजल्यानंतर त्यांचा शोध घेण्यात आला. दरम्यान, अपहृत व्यक्तीची माहिती आरोपींना देणारा संतन चव्हाण (रा. काळेवाडी, मूळ आजमगड) यालाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
अपहरण सीसीटीव्हीत कैद
ही अपहरणाची घटना रहाटणीतील एका सीसीटीव्हीत कैद झाली. हे आरोपी व्यावसायिकाजवळ येऊन त्यांच्याशी बोलताना दिसले. काही क्षणांतच ते जैसवानी यांना जबरदस्तीने मोटारीत बसवून तेथून निघून गेल्याचे कॅमेरात टिपले गेले. त्यामुळे पोलिसांना तपासात मदत झाली.
