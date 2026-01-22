बीआरटी मार्गिकेतील रस्ता दुरुस्तीला अखेर मुहूर्त

पिंपरी, ता. २२ : जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावरील पिंपरी ते निगडी मार्गावर जलवाहिनी टाकण्याच्या कामासाठी बीआरटी मार्गिकेतील खोदलेला रस्ता दुरुस्तीला अखेर मुहूर्त लागला आहे. हा रस्ता दुरुस्त झाल्याने पीएमपी या मार्गिकेतून धावण्यास सुरुवात झाल्याने सेवा रस्त्यावरील वाहतुकीचा ताण काही प्रमाणात कमी झाला असून, वाहतूक कोंडीपासून वाहनचालकांची काहीअंशी सुटका झाली आहे.
जलद व सुरक्षित सार्वजनिक वाहतुकीसाठी पीएमपीएमएलने निगडी ते दापोडी बीआरटी मार्गिका सुरू केली. साडेबारा किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग असून, प्रवाशांसाठी ठिकठिकाणी थांबे उभारले आहेत. मात्र, सध्या निगडी ते पिंपरी मार्गावर अनेक दिवसांपासून मेट्रोचे काम सुरू असल्याने बीआरटी मार्गिका व थांबे बंद आहेत. तसेच पिंपरी ते निगडी मार्गावर जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू असल्याने या मार्गावरही अशीच स्थिती आहे. हे थांबे बंद असल्याने प्रवाशांना सेवा रस्त्यावर उभे राहून बसची वाट पाहावी लागत आहे. तसेच बीआरटी मार्गिका बंद असल्याने पीएमपी बसही सेवा रस्त्यावरून धावत असल्याने सेवा रस्त्यावरील वाहतुकीवर ताण येतो. यामुळे वाहतूक कोंडी होते.
दरम्यान, आता ज्याठिकाणी जलवाहिनीचे काम झाले आहे, अशा ठिकाणच्या रस्ते दुरुस्तीचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. त्यानुसार चिंचवड स्टेशन ते आकुर्डीपर्यंतच्या रस्त्याचे डांबरीकरण झाले असून, यातून बस धावण्यासही सुरुवात झाली आहे. यांसह आकुर्डी ते निगडी या रस्त्याच्या दुरुस्तीचेही काम लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे. तसेच मोरवाडी ते चिंचवड स्टेशन मार्गावर जलवाहिनी टाकण्याचे काम अद्याप सुरू असल्याने या मार्गावरील बीआरटी मार्गिका अनेक दिवसांपासून बंद आहे.
‘‘चिंचवड स्टेशनकडून आकुर्डीकडे येताना खंडोबा माळ चौकात रस्ता अरुंद होत असल्याने मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी व्हायची. दूरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागून वाहतूक कोंडी झाल्यास खूप वेळ वाया जायचा. मात्र, आता बीआरटी मार्गिका सुरू झाल्याने काही प्रमाणात वाहतूक कोंडी कमी झाली आहे.
- प्रवीण खरे, नागरिक
‘‘चिंचवड ते आकुर्डीपर्यंतच्या बीआरटी मार्गिकेतील रस्ते डांबरीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. आकुर्डी ते निगडीपर्यंतचे काम येत्या आठ दिवसांत होईल. तर काही ठिकाणच्या जलवाहिनीचे कामही लवकरच पूर्ण करून तेथील बीआरटी मार्गिका सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे.
- महेश बरिदे, कार्यकारी अभियंता, महापालिका
