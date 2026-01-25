सकाळ संवाद
चेंबर दुरूस्त करा
पिंपळे निलख येथील चेंबर पुर्णपणे तुटला आहे. गेले आठ दिवस झाले आहेत. पण त्याला दुरूस्त करण्यासाठी कोणीच आले नाही. अपघात टाळण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने लक्ष द्यावे.
- मोहन जगताप, पिंपळे निलख
PNE26V89591
अपूर्ण रस्त्याने कोंडी
किवळे येथील मुकाई चौक परिसरात एमएनजीएलकडून अनेक दिवसांपासून रस्त्याची खोदाई करण्यात आली आहे. मात्र अजूनही काम पूर्ण झालेले नाही. वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सतत कोंडी होत आहे. अपघात होण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. प्रशासनाने एमएनजीएलला हे काम पूर्ण करण्यासाठी काही ठरावीक मुदत दिली आहे का? वेळेत काम पूर्ण न झाल्यास संबंधित यंत्रणांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे का ? याची स्पष्ट माहिती नागरिकांना मिळावी. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी रस्ता लवकरात लवकर पूर्ववत करावा.
- समाधान गायकवाड, रावेत
PNE26V89593
उद्यानात खेळणे असुरक्षित
मोहननगर येथील कैलासवासी शंकर शेट्टी उद्यानातील (नाला गार्डन) मुलांच्या खेळाच्या साधनांची अवस्था अत्यंत धोकादायक झाली आहे. झोपळ्याचे सीट तुटलेले असून दोऱ्या खूप झिजलेल्या आहेत. अशा स्थितीत मुलांना खेळू देणे अत्यंत असुरक्षित असून मोठ्या अपघाताची शक्यता आहे. तसेच घसरगुंडी व इतर खेळांची साधनेही योग्य देखभालीअभावी खराब होत चालली आहेत. प्रशासनाने याकडे तातडीने लक्ष देऊन ही साधने दुरुस्त किंवा बदलणे अत्यावश्यक आहे. जेणेकरून मुलांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होणार नाही.
- जगदीश दर्णे, मोहननगर
PNE26V89598
रंगरंगोटी निकृष्ट दर्जाची
प्राधिकरणमध्ये ‘अ’ प्रभागात रस्त्यावरील झाडांना पांढरा व गेरूचा रंग लावला आहे. अत्यंत निष्कृष्ट असे काम झाले आहे. कंत्राटदार पैसे घेतात. पण त्यांच्या गुणवत्तेकडे कोण लक्ष देणार ? जनतेचा पैसा असा वाया घालू नका. रहिवासांचे म्हणणे आम्हाला सांगा. आम्ही स्वतः रंगून देतो. कंत्राटदाराकडून पैसे वसूल करून काम करून घ्यावे.
- दत्ता धामणस्कर, प्राधिकरण
PNE26V89590
स्वच्छतागृह खुले करा
वाकड पोलिस वसाहतीजवळील कावेरीनगर भाजी मंडई येथील स्वच्छतागृह कुलुपबंद कशामुळे ठेवले आहे ? एक महिन्यापूर्वी ‘सकाळ’ मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाले. तेव्हा, स्वच्छतागृह खुले करण्यात आले. परंतु, ते फक्त आठ दिवस चालू होते. नंतर तेव्हापासून ते कुलूपबंद आहे.
- सुहास होनराव, थेरगाव
PNE26V89604
बसथांब्यांवर होर्डिंगचा धोका
सार्वजनिक वाहतूक ही नागरिकांची गरज आहे. आणि बसथांबे हे प्रवाशांसाठी सुरक्षित, स्वच्छ व अडथळारहित असणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, काही ठिकाणी बसथांब्यांवर मोठ्या प्रमाणात होर्डिंग्स व फलक लावले जात असून त्यामुळे प्रवाशांना अडचणी निर्माण होत आहेत. शिवाय ते धोकादायकही आहेत. त्याने सार्वजनिक जागेचे विद्रूपीकरण होत आहे.
- एक नागरिक
PNE26V89605
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.