नव्या वाहतूक नियमांविरुद्ध संघटना आक्रमक
पिंपरी, ता. २५ : केंद्र शासनाने केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये बदल करत ‘केंद्रीय मोटर वाहन नियम २०२६ नियमावली’ नुकतीच जारी केली. यावर बस ओनर्स असोसिएशन, ट्रक व टॅम्पो असोशिएशन आणि विविध टान्सपोर्ट संघटनांनी नवीन कायद्याविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला असून वेळ पडल्यास थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.
नव्या नियमावलीत चलन भरण्यासाठी किंवा त्याला आव्हान देण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत, एकूण ९० दिवसांत चलन भरण्याची मुदत, न्यायालयात अपील करण्यासाठी दंडाच्या रक्कमेपैकी ५० टक्के रक्कम जमा करण्याची अट, एका वर्षात पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक वेळा वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद अशा विविध नवीन तरतुदी केल्या आहेत. या बदलांविरोधात आवाज उठवला जात आहे.
काय आहेत आक्षेप
- सध्याच्या ई-चलन प्रणालीमध्ये गंभीर त्रुटी
- नियम १६७(६) मधील ‘मानली जाणारी स्वीकृती’ तरतूद, जी ४५ दिवसांच्या आत आक्षेप दाखल न केल्यास एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवते, ती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांविरुद्ध
- नियम २१(२५) अंतर्गत पाच किंवा त्याहून अधिक उल्लंघनांसाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स निलंबित करण्याची तरतूद अस्पष्ट आहे. किरकोळ आणि गंभीर गुन्ह्यांमध्ये कोणताही फरक केला नाही.
- प्रलंबित चलनांमुळे नोंदणी नूतनीकरण, विमा आणि पीयूसी काढण्यास प्रतिबंध केला जाणार आहे. एकाच चलनामुळे असंख्य कायदेशीर समस्या निर्माण होण्याची शक्यता
- तांत्रिक पडताळणी किंवा उपकरणांचे नियमित कॅलिब्रेशन (जसे की स्पीड गन, वाहन भार मोजणारी उपकरणे) न करता स्वयंचलितपणे चालान तयार करणे
- न्यायालयात अपील करण्यासाठी चलन रकमेच्या ५०% जमा करण्याची आवश्यकता ही अट लहान आणि कमी उत्पन्न असलेल्या वाहतूकदारांसाठी न्याय मिळवण्यात एक मोठा अडथळा ठरणार
प्रमुख मागण्या
- परवाना निलंबनासाठी पाच-उल्लंघन मर्यादा रद्द करण्यासाठी नियम २१(२५) काढून टाकणे.
- अंमलबजावणी संस्थांऐवजी स्वतंत्र संस्थांद्वारे वाद सोडवण्यासाठी जिल्हा, राज्य आणि केंद्रीय पातळीवर स्वतंत्र वाहतूक न्यायाधिकरण किंवा अपिलीय अधिकारी स्थापन करणे.
- स्थिर छायाचित्रे पुरावा म्हणून मानली जाऊ नयेत; फक्त सीसीटीव्ही फुटेज किंवा बॉडी कॅमेरा रेकॉर्डिंग वैध मानले जावेत.
- आंतरराज्य वाहतुकीतील व्यावहारिक अडचणी लक्षात घेऊन आक्षेप दाखल करण्याचा कालावधी ४५ दिवसांवरून ९० दिवसांपर्यंत वाढवावा.
केंद्र शासनाच्या मसुदा अधिसूचनेवर आम्ही आक्षेप नोंदवले होते. पण, त्याचा विचार झालेला नाही. नवीन नियमावलीमध्ये विसंगती आढळून येत आहे. शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा.
- डॉ. हरीश सबरवाल, अध्यक्ष, ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस
हेड कॉन्स्टेबलला चलन करण्याचा अधिकार नाही. बऱ्याच वेळा खोटे चलन केले जाते. नवीन नियमांना आमच्या संघटनेचा विरोध आहे. निर्णय ठरवण्यासाठी लवकरच वरिष्ठ पातळीवर बैठक घेणार आहोत.
- राजेंद्रसिंह राजपुत, संचालक, ऑल इंडिया मोटार काँग्रेस
वाहनचालकांबरोबर पूर्वी महामार्ग पोलिसांची बैठक होत होती. आता त्या बैठका बंद झाल्या आहेत. आमच्या अडचणी आणि गरजा शासन लक्षात घेत नाहीत. नवीन नियम केवळ महसूलवाढीसाठी आहेत. यातून वाहनधारकांना लुटण्याचे काम सुरू आहे. - प्रकाश गवळी, अध्यक्ष, ट्रक-टेम्पो-टॅंकर-बस वाहतूक महासंघ
