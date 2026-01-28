प्रजासत्ताक दिनानिमित्त विविध भागांत ध्वजवंदन
पिंपरी, ता. २८ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)च्या आकुर्डी येथील मुख्यालयासह विविध ठिकाणी देशाचा ७७ वा प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला.
पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांच्या हस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले. या कार्यक्रमास अतिरिक्त आयुक्त दीपक सिंगला, पोलिस अधीक्षक तथा मुख्य दक्षता अधिकारी अमोल झेंडे, सहआयुक्त (प्रशासन) रूपाली आवले-डंबे, मुख्य अभियंता रिनाज पठाण, सहआयुक्त (जमीन व मालमत्ता) पूनम मेहता, सहआयुक्त (अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन) दीप्ती सूर्यवंशी-पाटील, मुख्य अभियंता शिवकुमार बागडी, वित्तीय नियंत्रक सविता नलावडे, महानगर नियोजनकार स्मिता कलकुटकी यांच्यासह पीएमआरडीएचे सर्व विभागप्रमुख, अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
भूमकर वस्ती शाळा
वाकड : भूमकर वस्ती येथील महापालिकेच्या कै.आबाजी रामभाऊ भूमकर प्राथमिक (कन्या क्र. १०४) शाळेत नवनिर्वाचित नगरसेवक राहुल कलाटे, कुणाल वाव्हळकर, श्रुती वाकडकर यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झाले. विद्यार्थ्यांनी देशभक्तीपर भाषणे, समूह गीत, इयत्ता पाचवीच्या विद्यार्थिनींनी सुंदर लेझीम प्रकार सादर केले.
रक्तदान शिबिर
चिंचवड ः मोहननगर येथील संग्राम नागरी सहकारी पतसंस्थेच्यावतीने प्रजासत्ताक दिनी रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. शिबिरात एकूण ९१ रक्तदात्यांनी स्वयंस्फूर्तीने रक्तदान केले.
उद्देशिकेचे वाचन
पिंपळे गुरव ः नवी सांगवी येथील मास्टर माईंड इंग्लिश मीडियम हायस्कूल येथे पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) अमोल नांदेकर, माधवी राजापुरे, मुख्याध्यापिका राजपाल सहोता यांच्या हस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले.
