गुन्हे वृत्त
अल्पवयीन मुलाची फसवणूक
पिंपरी : अल्पवयीन मुलाला घड्याळ आणि केक देण्याचे आमिष दाखवले. त्याच्याकडून वेगवेगळ्या कारणांसाठी पैसे घेऊन ते परत न देता त्याच्या आई वडिलांना जिवे मारण्याची धमकी देत सुमारे ९ लाख रुपयांची फसवणूक केली. ही घटना भोसरीतील दिघी रोड येथे घडली.
या प्रकरणी ५२ वर्षीय महिलेने दिघी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी आशु शैलेश खंडारे (रा. दिघी रोड, भोसरी) आणि ओमकार आवारे (रा. संत तुकारामनगर, भोसरी) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींनी फिर्यादीच्या १३ वर्षीय मुलाला धारदार कटरचा धाक दाखवून त्याला विविध बँक खात्यांवर पैसे पाठवण्यास भाग पाडले. त्यामध्ये फिर्यादीच्या बँक खात्यातून ६ लाख ६१ हजार रुपये आणि त्यांच्या सासऱ्यांच्या बँक खात्यातून २ लाख ८० हजार रुपये आरोपींच्या खात्यावर पाठवण्यास सांगितले.
दुचाकीस्वाराला हेल्मेटने मारहाण
पिंपरी : नो पार्किंगमध्ये लावलेली दुचाकी टोईंग करण्याच्या कारणावरून झालेल्या वादात वाहने टो करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याने दुचाकीस्वार तरुणाला हेल्मेटने मारून जखमी केले. हा प्रकार वाकड येथे घडला.
या प्रकरणी तेजस भाऊसाहेब आहेर (रा. वाकड) यांनी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी राधिकेश पवार (रा. कात्रज) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादी यांनी त्यांची दुचाकी रस्त्याच्या कडेला उभी केली असता आरोपी पवार याने ती दुचाकी टोईंग केली. फिर्यादी दंड भरण्यास तयार असतानाही आरोपीने त्यांना आणि त्यांच्या नातेवाईक महिलेला शिवीगाळ केली. तसेच नातेवाईक महिलेचा मोबाईल रस्त्यावर फेकून नुकसान केले.
टोळक्याकडून एकाला मारहाण
पिंपरी : ‘तुला खूप माज आला आहे’, असे म्हणत पाच जणांच्या टोळक्याने एका व्यक्तीला बांबूने बेदम मारहाण करून जखमी केले. ही घटना चिंचवड, छत्रपती संभाजीनगर येथील साई उद्यानाजवळ घडली.
या प्रकरणी जितेंद्र शांतिलाल छाबडा (रा. छत्रपती संभाजीनगर, चिंचवड) यांनी निगडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी गणेश माधव बिरादार (रा. महात्मा फुलेनगर, चिंचवड), भूषण सूर्यकांत सोनवणे (रा. आकुर्डी), यश संजय ठाकरे (रा. मोहननगर, चिंचवड) यांना अटक केली असून कृष्णा तानाजी जगताप (रा. संभाजीनगर) आणि योगेश रुद्र (रा. चऱ्होली) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादी हे त्यांच्या मित्राला भेटून घरी जात असताना आरोपींनी बेकायदा गर्दी जमवून त्यांना मारहाण केली.
बसच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू
पिंपरी : भरधाव खासगी बसने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू झाला. ही घटना नाशिक-पुणे महामार्गावरील भोसरी येथील रोशन गार्डनसमोर घडली.
भीमराया अमृतगौडा पाटील असे मृत तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी प्रशांत बसवराज आळगी (रा. चक्रपाणी वसाहत, भोसरी) यांनी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी बसचालक कुलदीप माणिक थोरात (रा. दिघी आळंदी रोड, भोसरी) याला अटक केली आहे. फिर्यादीचे मित्र भीमराया पाटील हे शनिवारी (ता. २४) रात्री दहाच्या सुमारास दुचाकीवरून घरी जात असताना हा अपघात घडला. भीमराया बसच्या मागील चाकाखाली आल्याने त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. चालक मदतीसाठी न थांबता बस घेऊन पळून गेला. मात्र, नागरिकांनी त्याला काही अंतरावर पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले.
माथाडीच्या नावाखाली खंडणी
पिंपरी : बांधकाम साईटवर स्टील उतरविणाऱ्या कामगारांना ‘आम्ही रेकॉर्डवरचे गुन्हेगार आहोत. आम्ही रावेत परिसरात माथाडी करतो’, अशी धमकी देत खंडणी मागणाऱ्या तिघांना रावेत पोलिसांनी अटक केली. हा प्रकार रावेत येथील सोनिगरा कोनकोर्ड बांधकाम साईट येथे घडला.
या प्रकरणी विष्णू जिजाभाऊ पिंपळे (रा. महालक्ष्मी मंदिराजवळ, देहूगाव) यांनी रावेत पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी कासीम मौला मुर्शद, अविनाश अर्जुन नाटेकर (दोघेही रा. निगडी) आणि अनिस खाजाहुसेन शेख (रा. चिंचवड) या तिघांना अटक केली आहे. फिर्यादी आणि त्यांचे सहकारी गाडीतून स्टील खाली करत असताना आरोपींनी त्यांना शिवीगाळ करून जिवे मारण्याची धमकी दिली. आरोपी कासीम याने फिर्यादीला लोखंडी धारदार हत्यार दाखवून स्टीलच्या ३० टनासाठी तीन हजार रुपयांच्या खंडणीची मागणी केली.
महिलेची नऊ लाखांना गंडा
पिंपरी : टेलिग्राम ग्रुपच्या माध्यमातून गुंतवणुकीवर जादा नफ्याचे आमिष दाखवून एका महिलेची ९ लाख ८५ हजार रुपयांची फसवणूक केली. ही घटना पिंपरीतील ग्रीनफिल्ड सोसायटी येथे घडली.
या प्रकरणी एका ४३ वर्षीय महिलेने संत तुकारामनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी अज्ञात आरोपींवर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींनी फिर्यादीचा मोबाईल नंबर एका व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये ॲड करून त्यांना वेगवेगळ्या लिंक पाठवल्या. त्यानंतर त्यांना टेलिग्राम ग्रुपमध्ये सामील करून घेतले. तिथे इतर लोकांना झालेल्या नफ्याचे फोटो दाखवून फिर्यादीचा विश्वास संपादन केला. काही टास्क पूर्ण करण्यासाठी वेळोवेळी ९ लाख ८५ हजार ६४० रुपये ऑनलाईन भरण्यास भाग पाडले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.