उद्योगनगरीचा विकासपुरुष हरपला

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पिंपरी चिंचवड शहराच्या विकासात मोलाचे योगदान राहिले आहे. राज्याच्या राजकारणात प्रभावी निर्णयक्षमता, प्रशासकीय अनुभव आणि विकासाभिमुख दृष्टिकोन असलेले नेते म्हणून त्यांची ओळख आहे. पिंपरी चिंचवड शहराच्या सर्वांगीण विकासात त्यांनी सातत्याने लक्ष घातले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच अनेक महत्त्वपूर्ण विकासकामे पूर्णत्वास गेली असून या शहरात राहणारा प्रत्येक नागरिक त्यांच्या कार्याचा साक्षीदार आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
पिंपरी चिंचवड हे औद्योगिक, शैक्षणिक आणि निवासी शहर म्हणून झपाट्याने विकसित होत असताना पायाभूत सुविधांचा भक्कम पाया घालण्यावर अजित पवार यांनी भर दिला. रस्ते विकास, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग, पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. शहरातील वाहतूक कोंडी कमी व्हावी, नागरिकांना सुरक्षित आणि जलद प्रवासाची सुविधा मिळावी यासाठी विविध रस्ते रुंदीकरण व सिग्नल प्रणाली सुधारणा प्रकल्प राबविण्यात आले. पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नावर अजित पवार यांनी विशेष लक्ष दिले. भविष्यातील लोकसंख्या वाढीचा विचार करून त्यांनी पवना जलवाहिनी योजना करण्याचा निर्णय घेतला. ही योजना यशस्वी न झाल्यामुळे आज नागरिकांना दिवसाआड पाणी पुरवठा सहन करावा लागत आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरासह ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करून दिवंगत मंत्री प्रा. रामकृष्ण मोरे यांच्या कार्यकाळात पिंपरीतील यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. या रुग्णालयाचे अत्याधुनिकीकरणासह विस्तारीकरण अजित पवार यांनी लक्ष घालून केले. चिंचवडचे नवीन तालेरा रुग्णालय, थेरगाव रुग्णालय, आकुर्डी रुग्णालये आणि चिखलीतील ७०० खाटांचे पण सध्या मोशी येथे स्थलांतर केलेल्या रुग्णालयाचा प्रस्ताव अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखालीच तयार करण्यात आला. यातून शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची भावना अजित पवार यांच्या कार्यातून स्पष्ट होते.
पुणे-मुंबई महामार्गावरील नाशिक फाटा येथे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी त्यांनी भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा दुमजली उड्डाणपूल उभारला. या उड्डाणपुलावरून आज एकाचवेळी पवना नदीपात्र, लोहमार्ग आणि समतल विलगक (ग्रेड सेपरेटर) अगदी पाचच मिनिटात ओलांडता येतो. पुणे-नाशिक महामार्गावरील भोसरी येथे राजमाता जिजाऊ उड्डाणपूल बांधण्याची संकल्पना त्यांनीच आखली. शहरातला पहिला उड्डाणपूल त्यांनी येथे बांधला. पुणे-मुंबई महामार्गावरील कोंडी फोडण्यासाठी त्यांनी दापोडी ते निगडी समतल विलगक तयार करण्याची योजना आखून प्रत्यक्षात उतरवली. आज विनासिग्नल, विनाथांबा व विनाअडथळा अवघ्या दहाच मिनिटांत १६ किलोमीटरचा प्रवास करणे शक्य होत आहे. निगडी भक्ती-शक्ती येथील समतल विलगक आणि उड्डाणपुलाचा विकास आराखडा देखील अजित पवार यांच्या कार्यकाळातच तयार करण्यात आला. शहरातील बीआरटी प्रकल्प यशस्वी केल्यामुळे प्रवाशांना अवघ्या दहा मिनिटाला पीएमपीएमएल बसने पुण्याच्या कानाकोपऱ्यात कमी वेळेत पोहोचण्याची सोय झाली.
शहरातील नवीन पिढीच्या ज्ञानात भर पडवी, संशोधनात्मक वृत्ती वाढीस लागावी, यासाठी पिंपरी चिंचवड सायन्स पार्क चिंचवड येथे आणण्याची संकल्पना अजित पवार यांचीच आहे. औद्योगिक शहरातील उद्योग वाढीला हातभार लागावा, यासाठी ऑटो क्लस्टर देखील त्यांनीच आणले. याशिवाय नवीन जलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि जलवाहिन्यांचे जाळे मजबूत करण्यासाठी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठोस पावले उचलली गेली. यामुळे शहरातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता भविष्यातील पाण्याची गरज पूर्ण करण्यास मदत झाली. तसेच, स्मार्ट सिटी उपक्रमांतर्गत तंत्रज्ञानाचा वापर, ई-गव्हर्नन्स, स्वच्छता, हरित क्षेत्र वाढ, नदी सुधार प्रकल्प अशा विविध योजनांना गती देण्यात आली. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहराला मिळालेला बेस्ट सिटीचा पहिला बहुमान त्यांच्या लोकाभिमुख कार्याची साक्ष देतो. असे अनेक पुरस्कार मिळाल्याने पिंपरी चिंचवडचे नाव जगाच्या नकाशावर कोरले गेले. तसेच, पिंपरी-चिंचवड शहर औद्योगिकदृष्ट्या सक्षम होत असतानाच
राहणीमानाच्या दृष्टीने देखील ते आघाडीवर राहावे, हा अजित पवार यांचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न राहिला आहे. एकूणच, अजित पवार यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वामुळे पिंपरी चिंचवड शहराने विकासाच्या अनेक टप्प्यांवर उल्लेखनीय प्रगती साधली. अजित पवार यांच्या अकाली जाण्याने संपूर्ण पिंपरी चिंचवड हळहळ व्यक्त करीत आहे.
अजित पवार यांनी पिंपरी-चिंचवडच्या जनतेवर आपुलकीचे नाते जपले. एखादा नगरसेवक अपेक्षित कामगिरी करत नसेल, तर त्यांनी थेट नागरिकांशी संवाद साधत प्रश्न सुटेपर्यंत त्याचा सातत्याने आढावा घेतला. सामान्य कार्यकर्ता किंवा नागरिकाने वीज, पाणी, कचरा, रस्ते यांसारख्या मूलभूत समस्या मांडल्या, तरी त्या का प्रलंबित आहेत, याची सविस्तर कारणे ते प्रशासनाला विचारात. केवळ सूचना देऊन थांबण्याऐवजी, प्रश्न सुटण्यासाठी ठोस मार्ग काढण्याचे आदेश देत आणि समाधानकारक तोडगा निघेपर्यंत स्वतः लक्ष ठेवत. सर्वसामान्यांच्या भावना समजून घेत प्रशासनाला जाब विचारण्याचा त्यांचा ठाम दरारा यंत्रणेलाही हलवून सोडणारा ठरला. कामात दिरंगाई, उदासीनता किंवा टाळाटाळ सहन न करता त्यांनी वेळेत निर्णय आणि अंमलबजावणीवर भर दिला. या कार्यपद्धतीमुळे अजितदादा नागरिकांना आपले वाटतात. कारण, त्यांच्या दृष्टीने माणसांच्या रोजच्या अडचणी सोडविणे हेच खरे विकासकार्य आहे, हा विश्वास त्यांनी कृतीतून दाखवून दिला.
