एचएसआरपी नंबर प्लेटला ‘सन्मान्य’ अपवाद
अविनाश ढगे
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ३१ ः एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या सर्व वाहनांना हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) बसवणे शासनाने बंधनकारक केले आहे. या निर्णयानंतर पिंपरी चिंचवडमधील लाखो सामान्य वाहनधारकांनी आर्थिक भार सहन करून या नंबर प्लेट बसविल्या. मात्र, याच शहरात काही लोकप्रतिनिधी व राजकीय नेत्यांच्या वाहनांवर आजही नियमबाह्य फॅन्सी नंबर प्लेट्स झळकत आहेत.
नेत्यांकडूनच नियमाला हरताळ
परिवहन विभागाने वारंवार आवाहन केल्यानुसार सामान्य नागरिक नियमांचे पालन करीत आहेत. अनेकांनी दंडात्मक कारवाईच्या भीतीपोटी सुस्थितीत असलेल्या जुन्या नंबर प्लेट वेळेत बदलून ‘एचएसआरपी’ बसविल्या. मोटार वाहन कायदा १९८८ नुसार ‘एचएसआरपी’ न बसवलेल्या वाहनांवर पहिल्यांदा एक हजार रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागू शकतो. नागरिकांच्या वाहनांवर कारवाईसाठी नजर आणि दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींच्या वाहनांकडे दुर्लक्ष, असा दुजाभाव उघडपणे होत आहे. विशेष म्हणजे, नेत्यांकडूनच नियमभंग होत असल्याचा टीकेचा सूर उमटत आहे. नियम सर्वांसाठी समान आहे का, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.
दहा लाख वाहने ‘एचएसआरपी’विना
पिंपरी चिंचवड आरटीओत एकूण २५ लाख वाहनांची नोंद आहे. यात १५ लाख ३९ हजार वाहने २०१९ पूर्वीची आहेत. यापैकी ‘एचएसआरपी’साठी केवळ सात लाखांच्या घरात नोंद झाली आहे. सुमारे पाच लाख वाहनांवर एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवण्यात आल्या आहेत. असंख्य वाहनधारक अजूनही प्रतीक्षेत असून, दहा लाख वाहनांवर ‘एचएसआरपी’ बसवण्यात आलेल्या नाहीत.
गती येण्यासाठी कठोर नियम
‘एचएसआरपी’ला मिळणारा अल्प प्रतिसाद लक्षात घेता परिवहन विभागाने या कामात गती येण्यासाठी काही कठोर नियम केले. यामध्ये एक एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या वाहनांचे हस्तांतर, नोंदणी प्रमाणपत्रामध्ये पत्ता बदल करणे, वित्त बोजा चढविणे, उतरविणे, दुय्यम नोंदणी प्रमाणपत्र देणे, ना-हरकत प्रमाणपत्र जारी करणे, वाहनांमध्ये बदल करणे आदी वाहनाविषयक सर्व कामकाज एचएसआरपी बसविल्याशिवाय १६ जून पासून करण्यास मनाई केली.
मुदत संपली
एचएसआरपी बसविण्यासाठी सुरवातीला ३० एप्रिल, नंतर १५ ऑगस्ट मुदत होती. पण, एचएसआरपीसाठी मोठ्या संख्येने बुकिंग केल्यामुळे दोन ते तीन महिने ‘वेटिंग’ होते. त्यामुळे परिवहन विभागाने ३० नोव्हेंबर पर्यंत मुदत वाढ दिली होती. मात्र त्यानंतरही लाखो वाहनांना एचएसआरपी नंबरप्लेट बसविणे बाकी असल्यामुळे परिवहन विभागाने चौथ्यांदा ३१ डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ती आता संपली आहे.
चोरीला बसेल आळा
फॅन्सी अक्षरे, वेगळे फाँट, अतिरिक्त चिन्हे किंवा आकारमानापेक्षा वेगळ्या नंबर प्लेट्स वापरणे हे मोटर वाहन कायद्याचा भंग मानला जातो. परिवहन विभागाकडून एचएसआरपीचे फायदे अधोरेखित केले जात असून या प्लेटमुळे वाहनांची अचूक ओळख, चोरीला आळा, गुन्हे उघडकीस येण्यास मदत आणि वाहतूक व्यवस्थापन अधिक सक्षम होईल.
‘एचएसआरपी’ नंबर प्लेटचा नियम सर्वांसाठी समान आहे. त्यामुळे एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या सर्वच वाहन चालकांनी ही नंबर प्लेट बसवून घ्यावी. मोटर वाहन कायद्यातील तरतुदीनुसार सर्वांवर कारवाई केली जात आहे.
- राहुल जाधव, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पिंपरी चिंचवड आरटीओ
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
