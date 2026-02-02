जोड - शालेय जगत
जोड - शालेय जगत
हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स स्कूल पिंपरी पूर्व प्राथमिक विभागातील चिमुकल्यांनी दमदार सादरीकरण करून संस्कार बाल जत्रेत प्रथम क्रमांक पटकावला. बाल अभिनय समूह नृत्य स्पर्धाही झाली. या स्पर्धेत पूर्व प्राथमिकच्या मुलांनी उत्तम सादरीकरण करून प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक पटकावले. यावेळी मुख्याध्यापिका सुरेखा जाधव, डॉ. विठ्ठल मोरे उपस्थित होते. धनश्री पाटील, मनीषा भिसे यांनी मुलांना मार्गदर्शन केले. संस्कार प्रतिष्ठानाचे संस्थापक व अध्यक्ष मोहन गायकवाड यांच्या हस्ते मुलांना प्रशस्तीपत्रक व गौरवचिन्ह देण्यात आले.
गोलांडे प्राथमिक विद्यालय
चिंचवड येथील कै. श्रीमती कोंडाबाई गोलांडे प्राथमिक विद्यालयात ''लेक वाचवा, लेक शिकवा'' अभियानांतर्गत सामूहिक वाचनाचा कार्यक्रम घेतला. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या महान शैक्षणिक कार्याची ओळख शाळेतील विद्यार्थ्यांना व्हावी व त्यांच्या कार्यापासून प्रेरणा मिळावी यासाठी अनेक मुलींनी सामूहिक वाचन केले. सावित्रीबाईंच्या पोवाड्याचे गायन झाले. असलम अली शेख यांनी सूत्रसंचालन केले.
निगडी येथील मॉडर्न प्राथमिक विद्यामंदिर शाळेत इयत्ता चौथीची बालसभा घेण्यात आली. इयत्ता चौथीच्या विद्यार्थ्यांनी बालसभेचे आयोजन केले होते.या बालसभेचे अध्यक्षस्थान अक्षता भिसे या विद्यार्थिनीने भूषविले तसेच प्रमुख पाहुणे म्हणून शिशू विद्यामंदिराच्या मुख्याध्यापिका संगीता घुले उपस्थित होत्या. व्यासपीठावर शाळेचे मुख्याध्यापक पांडुरंग मराडे, शाळेच्या ज्येष्ठ शिक्षिका सुजाता कुलकर्णी, पालक संघाच्या उपाध्यक्षा शारदा हागे व माता पालक संघाच्या उपाध्यक्षा पूनम वाघ उपस्थित होते. बालसभेचे सूत्रसंचालन अरमिता गलगले हिने केले. प्रास्ताविक राजवीर निंबाळकर याने केले. बालसभेच्या यशस्वितेसाठी इयत्ता चौथीचे वर्गशिक्षक कैलास माळी, जोगेश्वरी पैलवान व वैशाली आटोळे यांनी परिश्रम घेतले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.