वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगावून जीवन जगावे

पिंपरी, ता. २ ः ‘‘दैनंदिन जीवन जगताना प्रत्येक बाबींमध्ये विज्ञान दडलेले असते. मात्र, आपण ती वैज्ञानिकदृष्ट्या जाणून घेतली पाहिजेत. यासाठी आपण जिज्ञासू वृती बाळगली पाहिजेत,’’ असे मत कोलकता येथील बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद नातू यांनी व्यक्त केले.
जयवंत शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित ताथवडे येथील राजर्षी शाहू कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग येथे इनोव्हिजन २०२६ या टेक्नो सोशल महोत्सवाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. करिअर समुपदेशक डॉ. दीपक शिकारपूर, मॅग्ना इंटरनॅशनलचे प्रकल्प प्रमुख अभय दांडेकर, टाटा टेलिकम्युनिकेशनचे सल्लागार पियुष गोयल, ‘सकाळ’च्या यिनचे प्रमुख श्यामसुंदर मडेवार, जेएसपीएमचे संचालक अनिल भोसले, कार्यकारी संचालक डॉ. पी. पी. विटकर, ताथवडे शैक्षणिक संकुल संचालक डॉ. सुधीर भिलारे, शेतकरी शैक्षणिक संस्थेचे संचालक रवी सावंत, शाहू कॉलेजचे संचालक डॉ. अविनाश बडधे आदी उपस्थित होते.
डॉ. बडधे म्हणाले, ‘‘इनोव्हिजन हा उपक्रम नवकल्पना, सहकार्य आणि ज्ञानविनिमयाचे प्रभावी केंद्र म्हणून ओळखला जातो. इनोव्हिजन २०२६ ही आवृत्ती अधिक व्यापक, समावेशक आणि भव्य स्वरूपाची ठरणार आहे. इनोव्हिजन २०२६ ची यावर्षीची संकल्पना समावेशक व शाश्वत विकासासाठी तंत्रज्ञान अशी असून, नैतिक मूल्ये, तांत्रिक प्रगती आणि सामाजिक जबाबदारी यांचा समन्वय अधोरेखित करते.
डॉ. शिकारपूर म्हणाले, ‘‘२०२६ मध्ये भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी क्रांती होत आहे, आणि ‘एआय’ आता केवळ जुजबी वापर आणि प्रायोगिक पुरते राहिले नाही. भारतीय तंत्रज्ञांसाठी या वर्षीची सर्वात महत्त्वाची तंत्रज्ञाने आणि त्यासाठी करिअर नोकरीसाठीची तयारी हा विद्यार्थी व शिक्षकांपुढचा मुख्य प्रश्न असला पाहिजे. तांत्रिक कौशल्यांसोबतच संवाद कौशल्य आणि वेळेचे नियोजन यांसारख्या सॉफ्ट स्किल्सना देखील खूप महत्त्व आहे. कारण बहुतांश कंपन्या आता हायब्रीड मॉडेलवर काम करत आहेत.
डॉ. बडधे म्हणाले, ‘‘ग्रामीण व दुर्गम भागातील महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनाही समान संधी मिळावी, यासाठी प्रवेश सर्वांसाठी खुला ठेवण्यात आला.’’ विविध कल्पना, स्पर्धात्मक वातावरण आणि देशभरातील उत्कृष्ट विद्यार्थ्यांसोबत संवाद साधण्याची संधी इनोव्हिजन २०२६ विद्यार्थ्यांना देणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
डॉ. पैठणे म्हणाले, ‘‘या महोत्सवात सुमारे चार हजार विद्यार्थ्यांनी विविध क्षेत्रातील प्रकल्प सादर केले आहेत. स्किल डेव्हलपमेंट, शोध निबंध, प्रकल्प प्रदर्शन, रोबोटिक्स, काँक्रिट क्यूब, इलेक्ट्रो सर्किट डिझाईन, कोडिंग अशा विविध प्रकल्पांचा यामध्ये समावेश आहे.
प्रास्ताविक डॉ. ज्ञानेश्वर मते यांनी केले. सूत्रसंचालन अथर्व मुनोत, तेजस चौधरी, इशिता जाधव, ओमकार काळे यांनी केले. स्वागत डॉ. अजय पैठणे यांनी केले. आभार डॉ. प्रवीण घटे यांनी मानले.
