उद्योजकांच्या मागण्यांसाठी फोरमची महावितरणसोबत बैठक
पिंपरी, ता. ४ : फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रिज असोसिएशन आणि भोसरी महावितरण कार्यालय यांची संयुक्त बैठक यशस्वीरित्या पार पडली. या बैठकीत एमआयडीसी परिसरातील लघु व मध्यम उद्योगांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत लघुउद्योगांसाठी वीजबिल भरण्याची व हप्ता योजना पुन्हा सुरू करण्याची ठाम मागणी करण्यात आली. तसेच, मध्य प्रदेशात राबविण्यात येणाऱ्या ‘समाधान’ योजनेप्रमाणे वीजबिलावरील विलंब शुल्क व दंडात मोठ्या प्रमाणावर सवलत देणारी, कायमस्वरुपी व उद्योगपूरक योजना महाराष्ट्रातही लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
सध्या महाराष्ट्रात लागू असलेली ‘अभय’ योजना मर्यादित कालावधीसाठी व कठोर अटींची असल्याने उद्योगांना सातत्यपूर्ण दिलासा मिळत नसल्याचे मत उद्योजकांनी व्यक्त केले. महिला उद्योजकांसाठी विशेष सबसिडी योजना राबवाव्यात, तसेच औद्योगिक परिसरात उद्योग तक्रार निवारण केंद्रे मोठ्या प्रमाणावर उभारावीत, जेणेकरून उद्योजकांच्या समस्या तत्काळ व प्रभावीपणे मार्गी लागतील, अशीही मागणी करण्यात आली.
याशिवाय नवीन फीडर परिसरातील ओव्हरहेड केबल, मनुष्यबळाची कमतरता, पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या अडचणी आदी तांत्रिक मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. मागील बैठकीतील मुद्द्यांवरील प्रगतीचा आढावाही घेण्यात आला. या बैठकीस फोरमचे अध्यक्ष अभय भोर, उपाध्यक्ष वैभव जगताप, शिवाजीराव पाटील यांच्यासह अनेक उद्योजक उपस्थित होते. महावितरणतर्फे मुख्य कार्यकारी अभियंता गायकवाड, जी.के.यू.सी.एस.सी. देवकर व विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. उद्योजकांशी समन्वय साधून समस्या लवकरात लवकर सोडविण्याचे आश्वासन महावितरण प्रशासनाने दिले.
