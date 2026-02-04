शिवजयंतीनिमित्त विविध स्पर्धा घ्याव्यात
पिंपरी, ता. ४ ः ‘‘शिवजयंतीनिमित्त महापालिका शाळांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवन व कार्यावर आधारित विविध स्पर्धा आयोजित कराव्यात. त्यांच्या जीवनचरित्रावर आधारित महानाट्याचे आयोजन करावे,’’ अशा सूचना नागरिकांनी बुधवारी मांडल्या.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेतर्फे शिवजयंतीनिमित्त छत्रपती शिवाजी महाराज विचार प्रबोधन पर्वाच्या आयोजन केले जाणार आहे. त्याअनुषंगाने शहरातील विविध शिवजयंती उत्सव समिती, सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी आणि महापालिका अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली. त्यात विविध मागण्या मांडण्यात आल्या. अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे, सहशहर अभियंता मनोज सेठिया, ममता शिंदे, क्षेत्रीय अधिकारी किशोर ननवरे, सामाजिक कार्यकर्ते नामदेव जाधव, जीवन बोराडे, सागर तापकीर, प्रकाश जाधव, ॲड. लक्ष्मण रानवडे, सतीश काळे, समीर जावळकर, वसंत पाटील आदी उपस्थित होते. प्रास्ताविक उपआयुक्त अण्णा बोदडे यांनी केले. जनता संपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले.
छत्रपती शिवाजी महाराज विचार प्रबोधन पर्व २०२६ च्या अनुषंगाने प्राप्त सूचनांवर संबंधित विभागांमार्फत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. प्रबोधन पर्व अधिक नियोजनबद्ध, प्रभावी व नागरिकांच्या व्यापक सहभागातून राबविण्याच्या दृष्टीने महापालिका प्रशासन सकारात्मक आहे. आवश्यक सर्व सुविधा व समन्वय उपलब्ध करून दिला जाईल.
- विक्रांत बगाडे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
नागरिकांच्या सूचना
- प्रबोधन पर्वाच्या नियोजनात अधिक सुसूत्रता येण्यासाठी दरवर्षी फेब्रुवारीऐवजी जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात नियोजन बैठक घ्यावी
- शालेय विद्यार्थ्यांसोबतच खुल्या प्रवर्गासाठी पोवाडे, निबंध, वकृत्व अशा विविध स्पर्धांचे आयोजन करावे
- पिंपरीतील आचार्य अत्रे रंगमंदिरातही कार्यक्रमांचे आयोजन करावे
- भक्ती-शक्ती समूहशिल्पास पुष्पहार अर्पण करण्यासाठी आवश्यक तयारी करावी
- समूहशिल्पाची डागडुजी करून परिसराची स्वच्छता करावी
- भक्ती-शक्ती शिल्प परिसरातील इमारती, हॉटेल्स अथवा फलक दिसू नयेत यासाठी योग्य नियोजन करावे
- भक्ती-शक्ती उड्डाणपुलास कार्यक्रमाच्या आठवडाभर आधी विद्युत रोषणाई करावी
- एलईडी स्क्रीनच्या माध्यमातून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास नागरिकांना दाखवावा
- महानाट्य व इतर कार्यक्रमांच्या ठिकाणी स्वच्छतागृह, पार्किंग व सुरक्षेची पुरेशी व्यवस्था करावी
- रक्तदान शिबिरांच्या ठिकाणी पंखे, पिण्याचे पाणी व कुलरची व्यवस्था करावी
- विविध शहरांतून ज्योत घेऊन येणाऱ्या शिवप्रेमींचा यथोचित सन्मान करावा
