जैवविविधता उद्यानाला अजित पवारांचे नाव द्या
निगडी, ता.५ ः ‘‘तळवडे येथील सुरू असलेल्या जैवविविधता उद्यान (बायोडायव्हर्सिटी पार्क) प्रकल्पाला राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री अजित पवार यांचे नाव देण्यात यावे’’, अशी जोरदार मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक पंकज भालेकर यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली. यावेळी गटनेते भाऊसाहेब भोईर, नगरसेविका स्वाती काटे, यश साने, विराज लांडे, शरद ताम्हाणे उपस्थित होते.
याबाबत माहिती देताना भालेकर म्हणाले,‘‘अजित पवार यांनी राज्याचे वित्तमंत्री असताना तळवडे येथील तब्बल ५९ एकर गायरान जमीन पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेस विनामोबदला हस्तांतरित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे महानगरपालिकेवर पडणारा सुमारे सव्वाशे कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा टळला तसेच शहराच्या विकासाला मोठी चालना मिळाली. त्यामुळे या प्रकल्पाला अजित पवार यांचे नाव देण्यात यावे. या प्रकल्पासाठी सुमारे १०० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असून त्यासाठी केंद्र शासन, राज्य शासन तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्याकडून निधी उभारण्यात येणार आहे.’’
प्रकल्पात काय ?
अत्याधुनिक उद्यान, खेळाचे बहुउद्देशीय मैदान, टर्फ ग्राउंड, वॉकिंग ट्रॅक, पोहण्याचा तलाव, मेडिटेशन हॉल, भव्य बहुउद्देशीय सभागृह (इन टेन्साइल रूफ), कुस्ती आखाडा, अस्तित्वातील बैलगाडा घाटाचे नूतनीकरण, सुसज्ज पार्किंग तसेच इतर आवश्यक मूलभूत सुविधा.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.