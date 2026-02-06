सकाळ संवाद
दिशादर्शक फलकांची दुरवस्था
संत मदर तेरेसा उड्डाण पुलावरून लिंक रस्त्यावर उतरणाऱ्या ‘रॅम्प’ वरील दिशादर्शक फलकाची दुरवस्था झाली आहे. अनेक ठिकाणी फलक गंजले आहेत, अक्षरे पुसली गेली आहेत किंवा फलकच गायब झाले आहेत. यामुळे वाहनचालकांचा गोंधळ होऊन रस्ता चुकण्याचे प्रकार घडत आहेत. यामुळे प्रशासनाचे या समस्येची दखल घेऊन येथील दिशादर्शक फलकांची दुरुस्ती करावी.
- तारकेश कोल्हटकर, चिंचवड
PNE26V93181
बेजबाबदार नागरिकांवर कारवाई करावी
चिंचवड येथील थेरगावच्या दिशेने धनेश्वर पुलाच्या दोन्ही बाजूंनी लोखंडी जाळी बसविण्यात आलेली आहे. तरी सुद्धा काही नागरिक या ठिकाणी कचरा टाकतात. पालिकेच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना जाळीमुळे येथील कचरा उचलता येत नाही. परिणामी परिसरात अस्वच्छता आणि दुर्गंधी मुळे रोगराई वाढत आहे. नागरिकांनी सहकार्य करणे गरजेचे आहे. अशा बेजबाबदार नागरिकांवर महापालिकेने दंडात्मक कारवाई करावी.
-रमेश पाटील, चिंचवड
PNE26V93179
झाडाच्या फांद्यांची छाटणी आवश्यक
चिंचवड येथील तानाजीनगर भागातील श्रीतेज अपार्टमेंट मधील झाडाच्या फांद्यांची जास्त वाढ झाली आहे. या फांद्या वरील केबलला चिकटल्याने परिसरातील नागरिकांसाठी धोका निर्माण झाला आहे. हा रस्ता रहदारीचा आहे, त्यामुळे महापालिकेच्या संबंधित विभागाने फांद्यांची त्वरित छाटणी करावी.
- माधवी खानोलकर, तानाजीनगर, चिंचवड
PNE26V93184
कचऱ्याचे ढीग साचल्याने परिसर अस्वच्छ
भोसरीतील गव्हाणे वस्ती आणि इंद्रायणीनगर परिसरात कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. कचऱ्यातून येणाऱ्या दुर्गंधीने आरोग्यास धोका निर्माण झाला आहे. महानगरपालिकेने कचरा कुंडी हटविल्या असूनही, उघड्यावर कचरा टाकण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. त्यामुळे परिसरात भटक्या श्वानांचा वावर देखील वाढला आहे. महापालिकेकडे वारंवार तक्रार करूनही जागोजागी साठलेला कचरा आणि सांडपाणी याची व्यवस्था केली जात नाही.
-चंदन धुमाने, गव्हाणे वस्ती भोसरी
PNE26V93182,
खड्ड्यामुळे अपघाताचा धोका
तळेगाव दाभाडे येथे यशवंतनगर परिसरातील शंकर मंदिर आणि पोस्ट ऑफिस समोर एक खड्डा पडला आहे. हा खड्डा मागील अनेक दिवसांपासून तसाच आहे. या ठिकाणी कुठलीही संरक्षक उपाययोजना न करता खोदून ठेवण्यात आला आहे. या खड्ड्यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या संबंधित विभागाने येथे पाहणी करून योग्य ती उपाययोजना करावी.
- मोहन गर्दे, तळेगाव दाभाडे
PNE26V93183
चेंबरची झाकणाची दुरुस्ती करावी
चिंचवडगाव येथील मोरया हॉस्पिटल जवळील पीएमपीएमएल चा शहीद कामटे बसस्थानक आहे. बसस्थानकाच्या समोर मुख्य चौकाजवळ चेंबरचे झाकण तुटले आहे. या रस्त्यावर सतत अवजड वाहनांची वर्दळ असते, त्यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या चेंबरची तत्काळ दुरुस्ती करावी.
- इंद्रजीत चव्हाण, चिंचवडगाव
PNE26V93193
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.