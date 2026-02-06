परीक्षा कक्षात सीसीटीव्ही नाहीत, भाड्याने कॅमेरे घ्या
पिंपरी, ता.६ : बारावीची परीक्षा १० फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. परीक्षा कॉपीमुक्त वातावरणात होण्यासाठी वर्ग खोल्यांत सीसीटीव्ही अनिवार्य करण्यात आले आहेत. परंतू परीक्षा चार दिवसांवर आली असली तरीही विभागातील केंद्र असलेल्या शेकडो वर्गांत अद्याप सीसीटीव्ही बसवलेले नाहीत. यावर ‘‘किमान परीक्षेपुरते सीसीटीव्ही भाडेतत्त्वावर घेऊन बसवा,’’ असा सल्ला परीक्षा मंडळाने शाळांना दिला आहे.
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे बारावीची लेखी परीक्षा येत्या १० फेब्रुवारीपासून, तर दहावीची परीक्षा २० फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. गेल्यावर्षीप्रमाणे यंदाही कॉपीमुक्त वातावरणात पेपर व्हावेत, यासाठी प्रशासनाने तयारी केली आहे. कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी भरारी पथक नियुक्ती केली. त्याचबरोबरच वर्ग खोल्यांत सीसीटीव्ही बसविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. वर्ग खोल्यांत सीसीटीव्ही बसवलेले नाहीत, त्यांना पुढील वर्षी परीक्षा केंद्र दिले जाणार नाही, असे या आदेशात म्हटले आहे.
बारावीची ३३ आणि दहावीची ५० परीक्षा केंद्र
शहरात बारावीची ३३ आणि दहावीची ५० परीक्षा केंद्र त्यापैकी १० टक्के वर्गांत आतापर्यंत सीसीटीव्ही बसविलेले नाहीत. या निर्णयामुळे संस्थाचालकांवर आर्थिक भार पडणार असून, सरकारी निधीशिवाय हे आदेश अन्यायकारक असल्याचे म्हणणे मांडले जात आहे. तर, सीसीटीव्ही अनिवार्य करणे, म्हणजे शिक्षकांवर अविश्वास दाखविण्यासारखे असल्याचे म्हणत त्यांच्याकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
परीक्षा कक्षांत सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी संस्था खर्च देण्यास तयार नाही. बोर्ड मदत करत नाही. सगळा खर्च मुख्याध्यापकांना करावा लागत आहे. त्यामुळे काही परीक्षा केंद्रावर कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत.
- गणेश काळे, सचिव, पिंपरी चिंचवड मुख्याध्यापक संघ
सीसीटीव्ही आवश्यक असण्याबत शासनआदेशात फक्त ‘शालेय परिसर’ असा उल्लेख आहे. मात्र, बोर्ड परीक्षेला प्रत्येक वर्ग खोलीत सीसीटीव्ही सक्तीचे करण्याबाबत बोर्डाचा कोणताही आदेश नाही. विभागीय सचिव आणि काही जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी हे आदेश आहेत. हे चुकीचे आहे. याबाबत कोणताही निधी शासन देत नाही.
- महेंद्र गणपुले, माजी अध्यक्ष, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ
