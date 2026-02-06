पिंपरी महापौर निवड
महापौरपदी भाजपचे रवी लांडगे विराजमान
विशेष सर्वसाधारण सभा; उपमहापौरपदी शर्मिला बाबर बिनविरोध
पिंपरी, ता. ६ ः एकमेव अर्ज दाखल असल्याने पिंपरी चिंचवडच्या महापौरपदी भारतीय जनता पक्षाचे रवी लांडगे यांची अपेक्षितपणे शुक्रवारी (ता. ६) बिनविरोध निवड झाली. याशिवाय, उपमहापौरपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार वैशाली काळभोर यांनी ऐनवेळी उमेदवारी अर्ज माघारी घेतल्याने भाजपच्याच शर्मिला बाबर बिनविरोध विराजमान झाल्या. या दोघांच्या रूपाने चार वर्षांच्या प्रशासकीय कार्यकाळानंतर शहराला लोकनियुक्त कारभारी लाभले.
महापालिकेत २०१७ ते २०२२ या पंचवार्षिक काळात निवडून आलेल्या कारभाऱ्यांची मुदत १३ मार्च २०२२ रोजी संपली होती. कोविड प्रतिबंधक नियमावली, इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाचे न्यायप्रविष्ट प्रकरण आणि राज्यातील बदलत्या राजकीय परिस्थितीमुळे निवडणूक वेळेत होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे १४ मार्च २०२२ पासून आयुक्त हेच प्रशासक म्हणून कारभार पाहात होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक झाली. त्यात १२८ पैकी ८४ जागा मिळवून भाजपने सत्ता मिळवली. शुक्रवारी (ता. ६) महापौर व उपमहापौर या पदांसह स्थायी व अन्य विषय समित्यांच्या सदस्य निवडीसाठी विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार विशेष सर्वसाधारण सभा झाली. पीठासीन अधिकारी म्हणून सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी कामकाज पाहिले.
बिनविरोधवर शिक्कामोर्तब
महापौर, उपमहापौरपदासाठी दोन फेब्रुवारी रोजी उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. त्यात धावडेवस्ती प्रभाग सहा मधून दुसऱ्यांदा बिनविरोध निवडून आलेल्या रवी लांडगे यांचा एकमेव अर्ज होता. त्यामुळे त्यांची निवड निश्चित होती. मात्र, उपमहापौरपदासाठी निगडी प्राधिकरण प्रभाग १५ मधून निवडून आलेल्या भाजपच्या शर्मिला बाबर आणि प्रभाग १४ मधून निवडून आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वैशाली काळभोर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. काळभोर यांनी माघार घेतल्याने बाबर यांची बिनविरोध निवड घोषित झाली.
पहिली घंटा सकाळी १०.५५
या पदांच्या निवडीसाठी शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता विशेष सभा आयोजित करण्यात आली होती. त्यारुपाने जानेवारी २०२२ नंतर अर्थात चार वर्षांनी सभागृहाचे कामकाज होणार होते. त्यासाठी सकाळी १० वाजून ५५ मिनिटांनी सभा कामकाज सुरू करण्यासाठीची पहिली घंटा झाली. ११ च्या ठोक्यास कामकाज सुरू झाले. पीठासीन अधिकारी दीपक तावरे यांच्यासह महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक श्रावण हर्डीकर आणि नगरसचिव मुकेश कोळप व्यासपीठावर होते. हर्डीकर यांनी पुष्पगुच्छ देऊन तावरे यांचे स्वागत केले. कोळप यांनी महापौरपदासाठी आलेले उमेदवारी अर्ज व निवडणूक नियमावली पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे सोपवली. त्यांनी महापौरपदासाठी रवी लांडगे यांचा एकमेव अर्ज आला असल्याचे सांगून हरकती नोंदविण्यासाठी पाच मिनिटांचा वेळ दिला. त्यानंतर अर्ज माघारीसाठी १५ मिनिटांची वेळ देण्यात आली. मग रवी लांडगे यांची बिनविरोध निवड झाल्याने तावरे यांनी जाहीर केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसची माघार
उपमहापौरपदासाठी वैशाली काळभोर व शर्मिला बाबर यांचे अर्ज वैध होते. त्यावर हरकती नोंदविण्यासाठी पाच मिनिटांची वेळ दिली. त्यानंतर अर्ज माघारीसाठी १५ मिनिटांचा वेळ दिला. या कालावधीत काळभोर यांनी उमेदवारी माघारीचा अर्ज दिला. त्यामुळे बाबर यांची बिनविरोध निवड झाल्याचे तावरे यांनी जाहीर केले.
पक्षनेते, विरोधी पक्ष नेते जाहीर
तावरे यांनी महापौरपदाची सूत्रे रवी लांडगे यांच्याकडे सुपूर्द केली. त्यानंतर सर्वसाधारण सभा झाली. त्यात भाजपचे गटनेते प्रशांत शितोळे यांची सभागृह नेतेपदी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते भाऊसाहेब भोईर यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाल्याची घोषणा महापौर रवी लांडगे यांनी केली.
अजित पवार यांना श्रद्धांजली
महापौर रवी लांडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यात पवार यांच्या आठवणींना आणि शहरविकासातील त्यांच्या योगदानाची प्रशंसा करताना विरोधीपक्षनेते
भाऊसाहेब भोईर म्हणाले, ‘‘सध्याच्या सभागृहात दिवंगत उपमुख्यमंत्री यांचे तैलचित्र लावण्यात यावे. ऑटोक्लस्टर समोर उभारण्यात येत असलेल्या पर्यावरणपूरक महापालिका इमारतीच्या आवारात पवार यांचा पुतळा उभारण्यात यावा.’’
सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे म्हणाले, ‘‘लोकाभिमुख कारभाराचे पर्व सुरू झाले आहे. सभागृह शहराच्या प्रगतीचा वेग अधिक वाढवेल. शहराच्या हितासाठी निर्णय घेतले जातील. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्याला उजाळा देताना त्यांचा पुतळा उभारण्यात येईल.’’
सभागृहात समर्थकांचा प्रवेश
सभागृहाचे कामकाज सुरू असताना महापौर व उपमहापौरांचे समर्थक महिला व पुरुषांनी सभागृहात प्रवेश केला. चार जणांच्या आसनावर सहा सहा जण बसले होते. काही जण उभे होते. पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते निवडीची घोषणा व दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना सभागृहात प्रवेश केलेले समर्थक सेल्फी घेण्यात व मोबाईलमध्ये छायाचित्र टिपत होते. काहींनी छायाचित्रणही केले.
महापौरांचा परिचय
नाव ः रवी लक्ष्मण ऊर्फ बाबासाहेब लांडगे
पत्ता ः धावडेवस्ती, भोसरी
शिक्षण ः डी. फार्मसी
अवगत भाषा ः मराठी, हिंदी, इंग्रजी
व्यवसाय ः शेती, उद्योग, बांधकाम
नवनिर्वाचित महापौर रवी लांडगे हे दिवंगत माजी विरोधी पक्षनेते लक्ष्मण ऊर्फ बाबासाहेब लांडगे यांचे चिरंजीव आहेत. भाजपचे माजी शहराध्यक्ष तथा दिवंगत माजी नगरसेवक अंकुश लांडगे यांचे ते पुतणे आहेत. माजी नगरसेविका श्रद्धा लांडगे या रवी लांडगे यांच्या पत्नी आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात ते बालस्वयंसेवकापासून कार्यरत आहेत. भाजप युवा मोर्चाचे शहराध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केले आहे. मार्शल युद्ध संघाचे ते अध्यक्ष आहेत. आनंद ग्रुप पुणे, कै. अंकुशराव लांडगे प्रतिष्ठान आणि शिव गणेश मंदिर समितीच्या माध्यमातून सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम ते राबवितात.
सहा प्रलंबित गुन्हे
दोष सिद्धीनंतर दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी कैद होऊ शकेल, अशा अपराधांचा माझ्यावर आरोप आहे, असे रवी लांडगे यांनी निवडणूक उमेदवारी अर्जाच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. अशा स्वरूपाचे एक प्रकरण पिंपरी न्यायालयात, चार प्रकरणे खेड न्यायालयात आणि एक प्रकरण पुणे सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे. यात पुणे सत्र न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणात खून, खुनाचा प्रयत्न, मारहाण, आर्म ॲक्ट, बॉम्बे पोलिस ॲक्ट, बेकायदा जमाव करून सार्वजनिक शांतता भंग ही कलमे, इच्छापूर्वक घातक साधनाने दुखापत, बेकायदा शस्र बाळगणे, जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन करणे आदी आरोपांचा समावेश आहे.
उपमहापौरांचा परिचय
नाव ः शर्मिला राजेंद्र बाबर
पत्ता ः सेक्टर २४, निगडी प्राधिकरण
शिक्षण ः एमए इतिहास
अवगत भाषा ः मराठी, हिंदी, इंग्रजी
