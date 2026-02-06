गुन्हे वृत्त
ट्रेडिंगमध्ये नफ्याच्या आमिषाने
सुमारे दोन कोटी रुपयांना फसविले
पिंपरी, ता. ६ : ऑनलाइन ट्रेडिंगच्या माध्यमातून मोठ्या नफ्याचे आमिष दाखवून एका व्यावसायिकाला सुमारे कोटी रुपयांना फसविण्यात आले. जानेवारी २०२४ ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान चिखली परिसरात हा प्रकार घडला. याप्रकरणी गोविंद विश्वनाथ मुळे (वय ४०, रा. रेजन्सी हाईटस अपार्टमेंट, चिखली) यांनी गुरुवारी (ता. ५) चिखली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून आदित्य ठाकूर (वय, पत्ता माहिती नाही) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. ठाकूरने आपण बेटेज ट्रेडिंग ग्रुपचा विभागीय व्यवस्थापक असल्याचे सांगत टेलिग्रामद्वारे मुळे यांच्याशी संपर्क साधला. फिर्यादीकडून त्याने वेगवेगळ्या यूपीआय पेमेंटद्वारे रक्कम उकळली व त्यांना टेलिग्राम ग्रुपमध्ये सहभागी करून घेतले. काही काळानंतर फिर्यादीचा ट्रेडिंग आयडी ब्लॉक करून एक कोटी ९४ लाख पाच रुपये ऑनलाइन लुबाडण्यात आले. याप्रकरणी चिखली पोलिस तपास करीत आहेत.
आईवरून शिवी दिल्याने
सोमाटणेत तरुणाचा खून
पिंपरी : आईवरून शिवीगाळ केल्याच्या रागातून एका तरुणाने अनोळखी व्यक्तीचा दगडाने ठेचून खून केला. सोमाटणे फाटा येथे गुरुवारी (ता. ५) हा प्रकार उघडकीस आला. याप्रकरणी आकाश बालाजी शिंदे (वय २७, नोकरी, रा. तळेगाव दाभाडे) यांनी गुरुवारी (ता. ५) तळेगाव दाभाडे पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून पोलिसांनी आरोपी सनी प्रमोद चव्हाण (वय २४, रा. शिरगाव-गहुंजे, ता. मावळ) याला अटक केली. आईवरून शिवीगाळ होताच आरोपीने दगडाने ठेचल्याने संबंधित तरुणाचा व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला. अधिक तपास तळेगाव दाभाडे पोलिस करीत आहेत.
टास्कच्या बहाण्याने महिलेची
आठ लाखांना फसवणूक
पिंपरी : ऑनलाइन टास्क पूर्ण केल्यास पैसे मिळतील, असे आमिष दाखवून एका महिलेला सुमारे आठ लाख रुपयांना फसवणूक करण्यात आली. तळेगाव दाभाडे परिसरात ही घटना उघडकीस आली. याप्रकरणी एका महिलेने गुरुवारी (ता. ५) तळेगाव दाभाडे पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून शिवम सिंग, अभिषेक राजोरिया तसेच दोन महिला आरोपींवर (पूर्ण नाव, पत्ता माहिती नाही) गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपींनी संगनमत करून फिर्यादीशी संपर्क साधला. त्यांना टेलिग्रामवर विविध टास्कच्या लिंक पाठवून पैसे भरण्यास सांगितले गेले. फिर्यादीने टास्क पूर्ण करण्याच्या नादात वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये सात लाख ९२ हजार रुपये रक्कम पाठविली. आरोपींनी संपर्क बंद केल्यावर फसवणूक झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. याप्रकरणी तळेगाव दाभाडे पोलिस तपास करीत आहेत.
देशी पिस्तुलासह तरुणाला अटक
पिंपरी : देशी बनावटीचे पिस्तूल व जिवंत काडतूस विनापरवाना बाळगलेल्या तरुणाला पोलिसांनी अटक केली आहे. आंबेठाण येथे ही कारवाई करण्यात आली. विकी दीपक चव्हाण (वय २०, रा. सोनबळ वस्ती, आंबेठाण, ता. खेड, मुळ रा. धानोरा भुसे, जि. वाशीम) याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. याप्रकरणी गुन्हे शाखा युनिट चारचे पोलिस अंमलदार शेखर रोहिदास खराडे यांनी गुरुवारी (ता. ५) उत्तर महाळुंगे एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
आरोपीकडे ५० हजार रुपये किमतीचे पिस्तूल व १ हजार रुपये किमतीचे जिवंत काडतूस आढळून आले. याप्रकरणी उत्तर महाळुंगे एमआयडीसी पोलिस तपास करीत आहेत.
अफू, पोपी स्ट्रॉसह एकाला अटक
पिंपरी : अमली पदार्थ विक्रीसाठी बाळगणाऱ्या एका प्रौढाला पोलिसांनी रंगेहाथ पकडले. चिंचवडेनगर येथील सार्वजनिक शौचालयाजवळ ही कारवाई करण्यात आली. पद्माराम सोनाराम देवासी (वय ४९, रा. बर्गेवस्ती, चिवळीफाटा, ता. खेड) असे आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याकडून एक लाख ६९ हजार १५४ रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. खंडणी विरोधी पथकातील पोलिस हवालदार विजय रंगनाथ नलगे यांनी गुरुवारी (ता. ५) चिंचवड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. आरोपीकडून १०५.५ ग्रॅम अफू, ९२८.०९ ग्रॅम पोपी स्ट्रॉ, दोन मोबाईल, वजनकाटा व दुचाकी जप्त करण्यात आली. याप्रकरणी चिंचवड पोलिस तपास करीत आहेत.
आराम बसमधून अफू, गुटख्याची वाहतूक
पिंपरी : आराम बसमधून अफू व शासनाने प्रतिबंधित केलेल्या गुटख्याची वाहतूक करणाऱ्या एका चालक युवकाला पोलिसांनी अटक केली. रावेत परिसरात ही कारवाई करण्यात आली. श्रवणलाल वहादुरराम देवासी (वय ३६, मुळ रा. पाली, राजस्थान; सध्या रा. पुणे) असे आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याकडून एकूण २८ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला. याप्रकरणी अमली पदार्थ विरोधी पथकातील पोलिस अंमलदार सदानंद विजय रुद्राक्षे यांनी गुरुवारी (ता. ५) रावेत पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. आरोपीच्या ताब्यातील खासगी आराम बसमधून ४४९ ग्रॅम अफू तसेच मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधित गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थ जप्त करण्यात आले. याप्रकरणी रावेत पोलिस तपास करीत आहेत.
