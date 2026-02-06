शेवटच्या घटकापर्यंत काम करणार
पिंपरी, ता. ६ : ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारताची संकल्पना मांडली आहे. प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवणारी ती दिशा आहे. त्याच धर्तीवर पिंपरी चिंचवड शहराला विकसित, स्मार्ट आणि आत्मनिर्भर बनवण्याचा संकल्प केला आहे. औद्योगिक, शैक्षणिक आणि निवासीदृष्ट्या देशातील अग्रगण्य शहर म्हणून पिंपरी चिंचवड ओळखले जाते. या शहराचा नियोजित, समतोल आणि नागरिक केंद्री विकास हेच माझे प्रमुख उद्दिष्ट असेल. शहरातील पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, रस्ते, वाहतूक, आरोग्य, स्वच्छता आणि शिक्षण या मूलभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जाईल. भाजपचा उद्देश हा अंत्योदय आहे. समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत विकास पोहोचविण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे,’’ असे आश्वासन नवनिर्वाचित महापौर रवी लांडगे यांनी शुक्रवारी (ता.६) पत्रकार परिषदेत दिले.
महापौरपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर लांडगे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘‘आज मला महापौरपदाची जबाबदारी दिली. याबद्दल प्रत्येक पिंपरी चिंचवडकरांचे मनापासून आभार मानतो. ही निवड लोकशाही मूल्यांचा आणि शहराच्या एकत्रित वाटचालीचा सन्मान आहे, असे मी मानतो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला १०० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. अशा परिस्थितीत माझ्यासारख्या स्वयंसेवकाला महापौर होण्याची संधी पक्षाने दिल्याबद्दल मी पक्षाचा ऋणी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन, गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार महेश लांडगे, शंकर जगताप, उमा खापरे, अमित गोरखे, शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पिंपरी चिंचवड शहराला विकासाच्या नव्या उंचीवर नेण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करेन. मला महापौरपद देऊन माझे चुलते दिवंगत अंकुशराव लांडगे यांच्या संघर्षाचा भाजपने सन्मान केला आहे.’’
महापौरांनी दिलेली आश्वासने
- डिजिटल प्रशासन, ई-गव्हर्नन्स, पारदर्शक कारभार आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनवर विशेष भर देणार
- वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता स्मार्ट सिटी उपक्रम, डिजिटल सेवा, पर्यावरणपूरक प्रकल्प आणि हरित क्षेत्र वाढवण्यावर लक्ष
- नदी स्वच्छता, पावसाळी पाणी व्यवस्थापन, नियमित पाणीपुरवठा आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी ठोस उपाययोजना
- औद्योगिक क्षेत्र आणि कामगारांचे प्रश्न, झोपडपट्टी पुनर्वसन, दुर्लक्षित भागांचा विकास या मुद्द्यांवर प्राधान्याने काम
- शहरातील प्रत्येक घटकाला विकासाच्या प्रवाहात सामावून घेणे हेच माझे ध्येय आहे.
- शहराच्या विकासात नागरिकांचा सहभाग वाढावा, यासाठी संवादाचे मार्ग खुले ठेवले जातील.
- नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींचे वेळेत निवारण आणि विकासकामांचा दर्जा यावर काटेकोरपणे लक्ष ठेवले जाईल
समस्या सोडविण्याला प्राधान्य : उपमहापौर बाबर
‘‘प्रत्येक व्यक्तीची सेवा करणे, हीच माझी खरी जबाबदारी आहे. कोणतेही पद हे सेवेचे माध्यम आहे. त्याचप्रमाणे उपमहापौर पदाच्या माध्यमातून शहराचा विकास, नागरिकांना सुविधा महापालिकेच्या माध्यमातून मिळवून देण्याचा माझा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच मी नागरिकांच्या प्रत्येक प्रश्नाकडे माझी वैयक्तिक जबाबदारी म्हणून पाहते. नागरिक कोणीही असो, अडचणीत त्याला साथ देणे, त्यांच्या आनंदात सहभागी होणे आणि संकट काळात त्यांच्या सोबत उभे राहणे, हे माझे प्रथम कर्तव्य आहे,’’ अशी भावना उपमहापौर शर्मिला बाबर यांनी व्यक्त केली.
