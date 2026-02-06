आंतरशालेय नाट्यस्पर्धेचे दिमाखात उद्घाटन
पिंपरी, ता. ६ : ‘सकाळ’ एनआयई उपक्रम व मातृ मंदिर विश्वस्त संस्था निगडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीदेखील जिल्हास्तरीय आंतरशालेय नाट्यस्पर्धेला गुरुवारी (ता. ५) दिमाखात सुरवात झाली. स्पर्धेचे हे बारावे वर्ष आहे. यंदा पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर आणि पुणे जिल्ह्यातील शाळांमधील विद्यार्थी सामाजिक आणि जनजागृतीपर २८ नाटिका सादर करीत आहेत.
निगडी प्राधिकरणातील ज्ञानप्रबोधिनी नवनगर विद्यालयाच्या वाढोकर सभागृहात आंतरशालेय नाट्यस्पर्धेचे उद्घाटन ‘सकाळ’च्या कार्यकारी संपादक शीतल पवार, ‘सकाळ’चे सरव्यवस्थापक मिलिंद भुजबळ, मातृ मंदिर विश्वस्त संस्थेचे कार्यवाह मनोज देवळेकर, कोषाध्यक्ष शिवराज पिंपुडे, परीक्षक प्रा. गीतांजली पारखी, अभिजित पवार, धनश्री कुलकर्णी यांच्या हस्ते झाले. यावेळी १५ नाटिका सादर झाल्या. विभाग निहाय विजेत्यांना स्मृतिचिन्ह व प्रशस्तिपत्रक देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे.
‘सकाळ’ एनआयईतर्फे शैक्षणिक वर्षात विविध उपक्रम राबविले जातात. त्याचाच एक भाग म्हणून विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना व अभिनय कौशल्याला वाव मिळावा, या हेतूने या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येते. ‘सकाळ’ एनआयईचे वरिष्ठ व्यवस्थापक विशाल सराफ यांनी प्रास्ताविक केले. वर्षा जाधव यांनी सूत्रसंचालन केले. ‘सकाळ’ एनआयई उपक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी अभिनयाचे मुक्त व्यासपीठ उपलब्ध झाले असून त्यामुळे भविष्यातील व्यावसायिक व प्रायोगिक नाटकांसाठी उत्तम कलाकार निर्माण होण्यास मदत मिळणार आहे.
शिक्षणाच्या जागांपैकी एक महत्त्वाची जागा म्हणजे रंगभूमी. या नाट्यस्पर्धेमुळे व्यासपीठ गाजवण्याची संधी पिंपरी चिंचवडमधील अनेक मुलांना मिळाली, याचा मनापासून आनंद आहे. या परिसरात स्पर्धेच्या माध्यमातून नाट्य हा विषय रुजत आहेत.
- डॉ. मनोज देवळेकर, कार्यवाह, मातृमंदिर विश्वस्त संस्था, निगडी
व्यासपीठ आणि मैदान या शिक्षणाच्या दोन महत्त्वाच्या जागा आहेत. या स्पर्धेच्या माध्यमातून मुलांना त्यांचे अभिनय कौशल्य दाखवण्याची संधी उपलब्ध होते. नाट्य हे समूह कार्य असल्यामुळे एकमेकांना साद-प्रतिसाद देत, एकमेकांना सांभाळून घेत कसे काम करायचे याचेही शिक्षण होते.
- शिवराज पिंपुडे, कोषाध्यक्ष, मातृमंदिर विश्वस्त संस्था, निगडी
‘सकाळ’ नाट्य स्पर्धेत राज्यातील अनेक शाळांचा सहभाग आहे. ‘एनआयई’ उपक्रमांमुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाचन, लेखन कौशल्य आणि कलेला वाव मिळत आहे. वाचकाभिमुख उपक्रम राबविण्यात ‘सकाळ’ नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे.
- शीतल पवार, कार्यकारी संपादक, सकाळ
शाळा आणि कंसात सादर केलेली नाटिका
डॉ. कलमाडी शामराव हायस्कूल (रिॲलिटीचा खेळ), श्री श्री रविशंकर विद्यालय भूगाव (खादाड), आर्यन्स वर्ल्ड स्कूल वारजे (बळी), आर्यन्स वर्ल्ड स्कूल भिलारेवाडी (चेरी एके चेरी), सेंट पॉल्स स्कूल पुणे (उपेक्षित सावल्या), अहिल्यादेवी गर्ल्स हायस्कूल पुणे (माझं पाखरू), लक्ष्मणराव आपटे प्रशाला पुणे (बळी), भारत इंग्लिश स्कूल शिवाजीनगर (गरज उत्सवाची पर्यावरणासाठी), मॉडर्न हायस्कूल निगडी (आणि श्री ज्ञानेश्वर समाधिस्थ झाले), एच. ए. विद्यालय पिंपरी (फिनिक्स), एसएनबीपी इंटरनॅशनल स्कूल चिखली (विघटन), व्ही. के. माटे हायस्कूल चिंचवड (निर्धार), अमृता विद्यालयम् निगडी (शह), श्री भैरवनाथ विद्यालय दोंदे ता. खेड (हनुमान), म. ए. सो. बालशिक्षण मंदिर इंग्लिश स्कूल पुणे (कठपुतली), न्यू इंग्लिश स्कूल वडगाव मावळ (स्क्रिनच्या पलिकडे)
आजच्या नाटिकांनंतर समारोप
श्री फत्तेचंद जैन विद्यालय चिंचवड (भावनांची पेटी), ज्ञानप्रबोधिनी नवनगर विद्यालय निगडी प्राधिकरण (पहाट), जयहिंद इंटरनॅशनल स्कूल कुरण जुन्नर (द लास्ट पेज) या नाटिका शनिवारी दिवसभरात सादर होतील. त्यानंतर स्पर्धेचा समारोप होईल. त्यात विजेत्या नाटिका व कलाकारांचा सन्मान केला जाईल.
