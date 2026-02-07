सकाळ संवाद
यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुतळ्याची दुरवस्था
पिंपरी येथील वल्लभनगर मुंबई-पुणे महामार्गावरील माजी मुख्यमंत्री कै. यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुतळ्याची दुरवस्था झाली आहे. येथे सातत्याने सुरू असलेल्या स्थापत्य विषयक कामामुळे उडणाऱ्या धूळ, धूर, माती आदी कारणांमुळे पुतळा काळवंडून गेला आहे. पुण्यतिथी अथवा जयंतीनिमित्त पुतळ्याला पुष्पहार घातला जातो परंतु तो अनेक महिने काढला जात नाही, त्यामुळे पुतळ्याच्या विद्रूपीकरणात भर पडते. या ठिकाणी स्थापत्याची कामे संथगतीने सुरू आहे त्याचे साहित्य अस्ताव्यस्त पद्धतीने टाकून दिलेले आहे. अशा कारणांमुळे पुतळा परिसर बकाल झाला आहे. खरच ‘स्मार्ट सिटी’ आहे का? असा प्रश्न नागरिकांना व वाहनचालकांना पडला आहे.
- प्रदीप गायकवाड, नवी सांगवी
PNE26V93513
खड्ड्याची दुरुस्ती करावी
वाकड येथील वेलनेस मेडिकल समोर पाणीपुरवठा विभागाने दुरुस्तीसाठी खड्डा केला आहे. पण, काम पूर्ण झाल्यानंतरही खड्डा बुजविण्यात आला नाही. या ठिकाणी लहान मुलांची शाळा आहे, त्यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. महापालिकेच्या स्थापत्य विभागाने या खड्ड्याची तत्काळ दुरुस्ती करावी.
- दिलीप बाफना, वाकड
PNE26V93507
शितोळेनगर मध्ये रस्ता खचल्याने अपघाताचा धोका
सांगवी येथील शितोळेनगर भागातील नृसिंह हायस्कूलच्या प्रवेशद्वाराजवळ मुख्य रस्त्याला लागून चेंबर जवळ रस्ता खचून खड्डा पडला आहे. रात्रीच्या वेळी अंधारात हा खड्डा वाहनचालकाच्या दृष्टीस न आल्याने अपघाताच्या घटना घटत आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या संबंधित विभागाने हा खड्डा लवकर भरून घ्यावा.
- यशवंत देशमुख, सांगवी
PNE26V93504
अतिक्रमणामुळे पीएमपीएमएल बस रस्त्यावर
संभाजीनगर येथील वृंदावन सोसायटीजवळ पीएमपीएमएल बस थांब्यावर मागील अनेक दिवसांपासून शाळेची बस एकाच ठिकाणी धूळ खात उभी केलेली आहे. या बसमुळे पीएमपीएमएल बस ही रस्त्याच्या मधोमध उभी करावी लागते. त्यामुळे येथे अपघाती ठिकाण निर्माण झाले आहे. महापालिका अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करते. त्यामुळे संबंधित विभागाने रस्त्यावरील या बसवर कारवाई करून हा रस्ता मोकळा करावा.
- बी. एस. पाटील, संभाजीनगर
PNE26V93505
उघड्यावर कचरा टाकल्याने परिसर अस्वच्छ
वाकड येथील पलाश सोसायटी परिसरात रस्त्यावर तसेच पदपथावर नागरिक कचरा टाकतात, त्यामुळे परिसर अस्वच्छ झाला असून दुर्गंधी देखील पसरली आहे. तसेच पदपथावरील कचऱ्याच्या या ढिगाऱ्यांमुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालावे लागते. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने या परिसराची पाहणी करून रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई करावी तसेच हा परिसर स्वच्छ करावा.
-एक वाचक, वाकड
PNE26V93502
पाइप बसवून गटारे तुंबणे टाळण्याची मागणी
तळेगावातील यशवंतनगर येथे काही इमारतींच्या सांडपाणी वाहिनीत पाइप टाकून बंद करण्यात येत आहे. हे काम पूर्ण यशवंतनगर परिसरात करण्यात आले तर या वाहिन्यांमध्ये कचरा, पालापाचोळा व इतर साहित्य जाऊन गटारे तुंबणार नाहीत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी याची दखल घेऊन या कल्पनेचा विचार करावा.
- जयश्री दातार, तळेगाव दाभाडे
PNE26V93503
सृष्टी चौकात सिग्नलची बसवावेत
पिंपळे गुरव येथील औंध, सांगवीतून पिंपरी, पिंपळे सौदागरकडे जाण्या-येण्यासाठी हा महत्त्वाचा रस्ता आहे. स्कूल बस, कंपनीच्या बस, रिक्षा, पीएमपीएमएल बस, दुचाकीस्वार या रस्त्याचा नियमित वापर करतात. परंतु पिंपळे गुरव-सृष्टी चौकात सिग्नल ची व्यवस्था
नसल्याने सायंकाळी सहा ते आठ या वेळेत कायम कोंडी होते. त्यामुळे या परिसरात सिग्नलची व्यवस्था करण्यात यावी.
- रामदुलारी जाधव, पिंपळे गुरव
PNE26V93500
