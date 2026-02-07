आजचे कार्यक्रम
१४८ वा प्रकट दिन महोत्सव
श्री गजानन महाराज मंदिर चॅरिटेबल ट्रस्ट, समर्थ सदगुरू श्री गजानन महाराज मंदिर, काकड आरती सादरकर्ते श्री गुरुदेव सेवा भजनी मंडळ, देहूगाव आणि सहाणे महाराज, आवटे महाराज, अनंत मोरे महाराज, वेळ - पहाटे ५.०० ते ६.२० श्रींची महापूजा, महाभिषेक व आरती - सकाळी ७ ते ९ ३०, वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज रचित खंजेरी भजन सादरकर्ते - गुरुदेव सेवा भजनी मंडळ, देहूगाव, वेळ - सकाळी ९.०० ते ११.१५, श्री गजानन विजय ग्रंथ प्रथम अध्याय वाचन, वेळ- दुपारी ११.३० ते १२.००, श्रींची महाआरती, हस्ते - श्री व सौ. ऋतुजा अजिंक्य इनामदार, श्री. व सौ. रेखा किरण राका, वेळ दुपारी १२.०० ते १२.३०, महाप्रसाद दुपारी १ ते ४ ‘भजनानंद’ मराठी हिंदी भजन, अभंग, आध्यात्मिक गझल, खंजेरी भजन सादरकर्ते - पं. रघुनाथजी कर्डीकर, मुंबई (ख्यातनाम गायक व संगीतकार, दूरदर्शन कलावंत) - तबला संगत : सौरभ कर्डीकर, मुंबई (आंतरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त तबला वादक), दुपारी १२.३० ते ३ गायन सादरकर्ते- सुप्रसिद्ध गायक अजितकुमार कडकडे आणि सहकारी, मुंबई. दुपारी ३ ते ६ कीर्तन चैतन्य महाराज वाडेकर (जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराज साक्षात्कार तपोभूमी भामचंद्र डोंगर भांबोली, चाकण. रात्री ६ ते ८ आरती हस्ते - सौ. व श्री. संजय उरकुडकर (उद्योजक), सौ. वा श्री. उमेश देविदास टेकाडे, बाणेर. श्री गजानन महाराज मंदिर, निगडी - प्राधिकरण रात्री. ८.ते ८.३० वा.
-सामाजिक उपक्रमांतर्गत भव्य रक्तदान शिबिर ः गजानन महाराज मंदिर चॅरिटेबल ट्रस्ट, निगडी, पुणे निसर्गराजा मित्र जिर्वाचे, पुणे रॉबिन हुड आर्मी, पुणे, डॉ. डी. वाय. पाटील पिंपरी, वाय. सी. एम. हॉस्पिटल, स्थळ- श्री गजानन महाराज मंदिर, निगडी, वेळ- सकाळी ८ ते सायंकाळी ६ वा.
-श्री संत गवारशेठ महाराज लिंगायत वाणी पुण्यतिथी सोहळा
श्री संत गवारशेठ लिंगायत वाणी समाधी प्रतिष्ठान - श्री संत गवारशेठ महाराज लिंगायत वाणी पुण्यतिथी सोहळा, काकड आरती पहाटे पाच ते सहा, गाथा भजन - सकाळी ११ ते १, प्रवचन - सायंकाळी ५ ते ६ , हरिपाठ - सायंकाळी ६ चे ७, महाप्रसाद - सायंकाळी ६ ते ८, कथा- रात्री ८ ते १०, हरिजागर - विठ्ठल प्रासादिक भजनी मंडळ, सुदुंबरे, स्थळ - श्री संत गवर शेठ महाराज मंदिर श्री क्षेत्र सुदुंबरे मावळ, वेळ - रात्री १० ते १२ वा.
