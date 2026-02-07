पिंपरी चिंचवडमधील कुष्ठरुग्णांची संख्या आटोक्यात
पिंपरी, ता.७ ः महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने राबवलेल्या सातत्यपूर्ण जनजागृती मोहिमा आणि प्रभावी उपचार पद्धतींमुळे शहरात कुष्ठरुग्णांचे प्रमाण आटोक्यात आले आहे. गेल्या पाच वर्षांतील सर्वेक्षणातून ही सकारात्मक बाब समोर आली आहे. गेल्या वर्षी शहरात १४६ कुष्ठरुग्ण होते, मात्र गेल्या वर्षी ही संख्या घटून ११६ वर आली आहे. कुष्ठरोग निर्मूलनाच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने पिंपरी चिंचवडने यशस्वी पाऊल टाकले आहे.
कुष्ठरुग्णांच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यास पिंपरी चिंचवडने या आजारावर नियंत्रण मिळवण्यात मोठे यश संपादन केल्याचे दिसून येते. २०११ च्या सर्वेक्षणात १०५ रुग्ण आढळल्यानंतर २०१४ पर्यंत ही संख्या २५८ पर्यंत वाढली; मात्र त्यानंतर प्रशासकीय प्रयत्नांमुळे २०१६ मध्ये हा आकडा १४६ वर खाली आला. विशेष म्हणजे, नव्या रुग्ण निदानाचा दर २०१२ मध्ये १५.०५ वरून २०१६ मध्ये ७.९६ इतका निम्म्यावर आला आहे. वैद्यकीय मानकानुसार, प्रति १० हजार लोकसंख्येमागे १ पेक्षा कमी रुग्ण असणे हे कुष्ठरोग निर्मूलनाचे लक्षण मानले जाते.
बहुविध औषधोपचार
महापालिकेतर्फे राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. या मोहिमेद्वारे निदान न झालेल्या कुष्ठरुग्णांचा शोध घेऊन त्यांना तातडीने बहुविध औषधोपचार उपलब्ध करून दिले जातात. जेणेकरून आजाराचा प्रसार रोखता येईल. याचसोबत, क्षयरोग निदानापासून वंचित असलेल्या रुग्णांचा शोध घेऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे व उपचार पूर्ण करण्याचे महत्त्वपूर्ण कामही आरोग्य विभागामार्फत प्रभावीपणे सुरू आहे.
आरोग्य सेवकांची नियुक्ती
कुष्ठरुग्णांच्या सर्वेक्षणासाठी महापालिकेतर्फे आरोग्य सेवकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याद्वारे दररोज तपासणी केली जाते. कुष्ठरोगाबद्दल झोपडपट्टीतील नागरिकांमध्ये अनेक गैरसमज आहेत. या उपक्रमासाठी नियुक्त आरोग्यसेविका घरोघरी जाऊन तपासणी करतात. तसेच नागरिकांना स्वत:हून पुढाकार घेऊन रोगनिदान करावे, यासाठी त्यांना प्रवृत्त केले जाते.
महाविद्यालयांमध्ये जनजागृती
शहरात प्रभातफेरी, प्रश्नमंजुषा, स्पर्धेच्या माध्यमातून जनजागृती केली जात आहे. तसेच मजूरअड्डा, घरोघरी जाऊन शाळा व महाविद्यालयांमध्ये जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. कुष्ठरोगावर सर्व शासकीय, निमशासकीय महापालिकेच्या सर्व दवाखान्यात दररोज मोफत उपचार उपलब्ध आहे. दैनंदिन सर्वेक्षणाबरोबरच लहान मुलांमधील कुष्ठरोग रोखण्यासाठी शाळांमध्ये कुष्ठरोगांची तपासणी केली जाते. व्यक्तीच्या अंगावर चट्टे आढळल्यास त्याची तज्ज्ञांकडून तपासणी केली जाते. प्रत्येक ओपीडीमध्येदेखील वेगळ्या रजिस्टरमध्ये त्यांची नोंद असते.
