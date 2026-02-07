नफ्याच्या आमिषाने महिलेला
६१ लाख रुपयांचा गंडा
पिंपरी : शेअर बाजारात मोठ्या नफ्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी एका महिलेला ६१ लाख ६४ हजार ९४१ रुपयांचा गंडा घातला. याप्रकरणी चिंचवड पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा शुक्रवारी नोंदवण्यात आला. इशिका चोप्रा, जयेश कौल आणि रिचार्ज मॅनेजर (नाव माहिती नाही) यांच्यासह एका वेबसाईटच्या लिंकधारकाचा आरोपींमध्ये समावेश आहे. आरोपींनी व्हॉट्सॲप ग्रुपद्वारे महिलेशी संपर्क साधून तिचा विश्वास संपादन केला. आरोपींनी दिलेल्या वेगवेगळ्या बँक खात्यांवर महिलेने टप्प्याटप्प्याने एकूण रक्कम जमा केली. मात्र ठरल्याप्रमाणे कोणताही परतावा न देता तिची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली.
.....
चहा उशिरा दिल्याने
हॉटेल कामगाराला मारहाण
पिंपरी : हिंजवडी फेज-२ येथील वाय-फाय टी सेंटर इराणी कॅफेमध्ये चहा मिळण्यास उशीर झाल्याच्या क्षुल्लक कारणावरून एका ग्राहकाने हॉटेल कामगाराला शिवीगाळ करून बेदम मारहाण केली. याप्रकरणी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. अथर्व उत्तम पारवे (वय २३) असे आरोपीचे नाव आहे. कामगार रवींद्र नारायण पवारकडे त्याने चहा मागितला. त्यावेळी कामगार म्हणाला, ‘तुम्हाला थोडे थांबावे लागेल, तुमच्या अगोदरच्या ग्राहकाला देतो आणि त्यानंतर तुम्हाला देतो.’ हे ऐकून आरोपीने रागाच्या भरात कामगाराला शिवीगाळ केली. काउंटरवर चढून उडी मारत आतमध्ये जाऊन त्याने तोंडावर, पोटात, पाठीवर आणि अवघड जागेवर मारहाण लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केली. चहा हलविण्याच्या डावानेही त्याने मारहाण केली. विषय वाढविला तर जीवे मारण्याची धमकीही त्याने दिली.
.....
जुन्या भांडणातून भोसरीत मारहाण
पिंपरी : एमआयडीसी भोसरी परिसरात जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून दोन आरोपींनी एका व्यक्तीच्या भावाला बेदम मारहाण करून जीवे मारण्याची धमकी दिली. अशोक अण्णासाहेब पवार (वय ५२) व चेतन नारायण पवार (वय ३५) अशी आरोपींची नावे असून पोलिसांनी त्यांना अटक केली आहे. चेतनने सिमेंटच्या गट्टूने फिर्यादीच्या भावाच्या पंजाजवळ मारले, तर अशोकने हाताने व लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केली.
--------------
मटका, जुगार अड्ड्यावर छापा
पिंपरी : वाकड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील काळेवाडी फाटा पुलाखाली एका मोठ्या मटका व जुगार अड्ड्यावर पोलिसांनी छापा टाकला. या कारवाईत पोलिसांनी जुगार खेळणाऱ्या १० आरोपींना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून रोकड व इतर साहित्य मिळून एकूण २६ हजार ११४ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. वाकड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत बेकायदेशीरपणे ‘कल्याण’ मटका जुगार सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी गुरुवारी (ता. ५) सायंकाळी ७ च्या सुमारास पंचासमक्ष छापा टाकला. यावेळी मोहन नेवहराम गुडीयाल, शंकर नाना निकाळजे, बाळू निळू राठोड, नितीन मधुकर कसबे, पुंडलिक हनमंत मंजुळे, बसाआप्पा रामाआप्पा राठोड, गोविंद निवृत्ती भोसले, किसन काशिनाथ सगट, नारायण कोंडीबा ठुस्सेकर आणि सचिन टाके (पळून गेलेला) हे जुगार खेळताना आणि खेळविताना सापडले. याप्रकरणी महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.
....
दापोडीत गांजा बाळगणाऱ्यास अटक
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने दापोडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एका मोकळ्या जागेजवळ छापा टाकून गांजा बाळगलेल्या एका व्यक्तीला अटक केली आहे. या कारवाईत पोलिसांनी २८ हजार ४०० रुपये किमतीचा २०८ ग्रॅम वजनाचा गांजा जप्त केला. पथकाने माहितीच्या आधारे गुरुवारी (ता. ५) रात्रीच्या सुमारास बोपोडीकडून दापोडीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर आदिती हॉटेलजवळील एका मोकळ्या जागेच्या भिंतीलगत ही कारवाई केली. पोलिसांनी सचिन वसंत कांबळे (वय ३३, रा. दापोडी) या आरोपीला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे विक्रीच्या उद्देशाने बेकायदेशीररीत्या बाळगलेला गांजा आणि दोन मोबाईल सापडले. आरोपीवर एन.डी.पी.एस. कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
....
दिघीत कोयता बाळगणाऱ्यास अटक
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत पोलिस आयुक्तांनी लागू केलेल्या शस्त्रबंदी आदेशाचे उल्लंघन करून गुन्हा करण्याच्या उद्देशाने लोखंडी कोयता बाळगणाऱ्या एका आरोपीला खंडणी विरोधी पथकाने दिघी येथे अटक केली आहे. शुक्रवारी (ता. ६) सायंकाळी ६.१५ च्या सुमारास पुणे-आळंदी रस्त्यावर ए.आय.टी. महाविद्यालयासमोर सार्वजनिक रस्त्याच्या कडेला ही कारवाई करण्यात आली. खंडणी विरोधी पथकाच्या पोलिसांना मिळालेल्या माहितीनुसारआरोपी प्रथमेश सुरेंद्र ढिलोर (वय २२, रा. बोपखेल) हा ५०० रुपये किमतीचा लोखंडी कोयता बाळगून होता. पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत शस्त्रे, सोठे, भाले, चाकू, सुरा, कोयता, तलवारी बाळगण्यास मनाई करणारे आदेश जारी केलेले आहेत. आरोपीने या आदेशाचे उल्लंघन केले. याप्रकरणी आरोपीविरुद्ध भारतीय हत्यार अधिनियम कलम ४(२५) आणि महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७(१)(३) सह १३५ प्रमाणे दिघी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
......
