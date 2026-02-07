मावळ नेते
तळेगाव स्टेशन, ता.७ ः जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप या प्रमुख पक्षांनी आपल्या विजयाचे दावे केले आहेत. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तालुक्याला दिलेल्या भरघोस निधीने मावळचा विकास झाला. त्या जोरावर पक्षाचे सर्व उमेदवार विजयी होतील, असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने व्यक्त केला. तर सोमवारी (ता.९) जनतेच्या मनातील निकाल पाहायला मिळेल, असा विश्वास भाजपकडून व्यक्त करण्यात आला.
मावळात निवडणूक शांततेत पार पडली. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तालुक्याच्या विकास कामांसाठी तब्बल साडेचार हजार कोटी रुपये दिल्याने मावळचा विकास झाला. या विकासाच्या जोरावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व उमेदवार विजयी होतील.
- सुनील शेळके, आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस
या निवडणुकीत लोकशाही बळकट करण्यासाठी मतदारांनी मतदान करून सिद्ध केले. भाजप - शिवसेना युतीच्या माध्यमातून ही निवडणूक कार्यकर्त्यांच्या व जनतेच्या ताकतीवर लढविली. ९ तारखेला जनतेच्या मनातील निकाल पाहायला मिळेल.
- बाळा भेगडे, माजी राज्यमंत्री, भाजप
मावळ पंचायत समितीसाठी ५ आणि जिल्हा परिषदेसाठी २ उमेदवार महाविकास आघाडीतर्फे रिंगणात होते. ग्रामीण भागातील वाड्यावस्त्यांमधील सर्वसामान्य मतदारांपर्यंत आम्ही पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेसाठी प्रत्येकी एकेक उमेदवार विजयी होण्याचा विश्वास आहे.
- दत्तात्रेय पडवळ, तालुकाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष
मावळ तालुक्यात महाविकास आघाडीने लढविलेल्या ७ जागांपैकी खडकाळा पंचायत समिती गणाची जागा वंचित बहुजन आघाडीच्या वाट्याला आली होती. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी चांगले काम केल्याने खडकाळा गणात आमचा विजय निश्चित आहे.
- नितीन ओव्हाळ, तालुकाध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी, मावळ
