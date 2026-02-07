गहुंजेतील एमसीए स्टेडियमला अजित पवार यांचे नाव द्यावे
पिंपरी, ता. ७ : गहुंजे येथील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या ‘एमसीए स्टेडियम’ला दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव देण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष मोरेश्वर भोंडवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. अजित पवार यांनी पिंपरी चिंचवड शहराच्या विकासाबरोबरच क्रीडा क्षेत्रासाठी दिलेले योगदान लक्षात घेता ही मागणी करण्यात आल्याचे भोंडवे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
भोंडवे यांनी म्हटले आहे की, ‘अजित पवार यांनी पिंपरी चिंचवड शहराच्या सर्वांगीण विकासात मोलाची भूमिका बजावली. शहरातील पायाभूत सुविधा, औद्योगिक प्रगती, वाहतूक व्यवस्था तसेच क्रीडा क्षेत्राचा विकास यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. विशेषतः शहरातील तरुणांना क्रीडा क्षेत्रात संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांनी दूरदृष्टीने अनेक निर्णय घेतले. गहुंजे येथे उभारण्यात आलेले एमसीए स्टेडियम हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अत्याधुनिक क्रिकेट मैदान असून, त्याच्या उभारणीसाठी अजित पवार यांनी मोठा पुढाकार घेतला होता. या स्टेडियममुळे पिंपरी चिंचवड परिसरातील तसेच राज्यातील अनेक क्रिकेटपटूंना दर्जेदार सुविधा मिळाल्या. आंतरराष्ट्रीय सामने, आयपीएल स्पर्धा आणि विविध राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांचे आयोजन या मैदानावर होत असल्यामुळे परिसराची ओळख जागतिक स्तरावर निर्माण झाली आहे. अजित पवार यांनी क्रीडा क्षेत्राचा विकास हा युवकांच्या प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे मानून सातत्याने प्रयत्न केले. त्यांच्या कार्यकाळात क्रीडा संकुले, मैदानांची उभारणी आणि खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात आल्या. त्यामुळेच त्यांचे योगदान लक्षात घेता एमसीए स्टेडियमला त्यांचे नाव देणे ही त्यांच्या कार्याला योग्य अशी आदरांजली ठरेल.
‘विकासदृष्टीचा गौरव होईल’
एमसीए स्टेडियमला अजित पवार यांचे नाव दिल्यास त्यांच्या विकासदृष्टीचा गौरव होईल आणि भविष्यातील पिढ्यांना प्रेरणा मिळेल, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीचा सकारात्मक विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
