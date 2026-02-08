दहावी, बारावीचे दडपण नको

आशा साळवी
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ८ ः अभ्यासातील तणाव आणि परीक्षेच्या दबावातून बारावीच्या एका १७ वर्षीय विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना शुक्रवारी घडली. यामुळे दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांवरील परिक्षेच्या दडपणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. वाढता ताण आणि स्पर्धेमुळे विद्यार्थी टोकाचे पाऊल उचलत आयुष्य संपवत आहे. या पार्श्वभूमीवर परीक्षेच्या काळात चिंता, ताणतणाव व नकारात्मक विचार बाजूला सारा. बोर्डाच्या परीक्षा हा आयुष्यातील एक टप्पा आहे, सारे आयुष्य नाही. त्यामुळे अकारण दबाव न घेता परिक्षेला आत्मविश्वासाने परीक्षेला सामोरे जावे, असा सल्ला समुपदेशक आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी दिला आहे.
परीक्षेच्या काळात चिंता, ताणतणाव व नकारात्मक विचार वाढणे सामान्य आहे. तुमची ओळख पूर्णपणे गुणांवर अवलंबून नसते. ताणावर मात करण्याच्या कौशल्यांचा विकास करा आणि श्वसनाचे व्यायाम वापरा. स्वतःला इजा करण्याचे विचार आल्यास त्वरित विश्वासू व्यक्ती किंवा समुपदेशकाशी बोला मदत घेणे, ही मानसिक मजबुती आहे.
- डॉ. स्नेहल महेशकर, मानसशास्त्रीय समुपदेशक
इयत्ता दहावी बारावीच्या परीक्षा जवळ आल्या की विद्यार्थ्यांचा ताण वाढतो आणि काही विद्यार्थी नापास होण्याच्या भीतीने टोकाची भूमिका घेत आहेत असे दिसून येते. विद्यार्थ्यांनी ताण-तणाव न घेता परीक्षेला सामोरे जावे. आपल्या काही समस्या असतील तर समुपदेशकांशी संपर्क साधावा. अभ्यासाची तयारी झालेली नसेल तरीसुद्धा अजून वेळ गेलेली नाही अजूनही अभ्यास करू शकता. हा टप्पा विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा आहेच .परंतु त्यापेक्षा आपले जीवन हे महत्त्वाचे आहे. सोप्या कडून अवघडाकडे अशा पद्धतीने अभ्यास करावा. अभ्यासाची तंत्रे जाणून घेतली तर परीक्षेचा ताण येणार नाही.
- डॉ. संगीता निंबाळकर, एससीईआरटी समुपदेशक
मुख्याध्यापक म्हणतात
बोर्डाची परीक्षा चिंता करण्यापेक्षा प्रक्रियेवर लक्ष द्या. आत्मविश्वासाने सामोरे जावे. सकारात्मक विचार आणि शांत मन परीक्षेच्या वेळी तुमची स्मरणशक्ती अधिक तल्लख ठेवण्यास मदत करते. प्रत्येक विद्यार्थी हा खास असतो, त्यामुळे स्वतःची तुलना इतरांशी न करता अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करा.
- संतोष काळे, मुख्याध्यापक, श्री टागोर माध्यमिक विद्यालय, भोसरी
आज विद्यार्थी मोबाईल व इतर बाह्य गोष्टी यामुळे वर्षभर अभ्यास व प्रकल्प अंतर्गत मूल्यमापन शिक्षक देत असतात पण विद्यार्थी वेळेवर ते पूर्ण करत नाही. परीक्षेची तारीख निश्चित होते नंतर काय काय लेखी काम पूर्ण करावे की पाठांतर करावे यावर विद्यार्थी ताण घेतात. त्यामुळे या गोष्टी घडतात. पालक आपल्या पाल्याचे पालन पोषण १४ -१५ वर्ष करत असतात. परीक्षा म्हणजे जीवन न समजता यावर्षी नाही तर पुढे परीक्षा देता येते. पण आपल्या आई-वडिलांना असे दुःख देऊ नये. असे कृत्य करू नये. मुलांनी सकारात्मक विचार करावा.
- जयश्री निंबाळकर, मुख्याध्यापक, जयश्री दिलीप निंबारकर प्राथमिक विद्यालय
पालक म्हणतात
मुलांचे आरोग्य, सुरक्षितता व मानसिक संतुलन हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. इयत्ता १०वी व १२वीच्या विद्यार्थ्यांवर परीक्षांचा मोठा ताण येत आहे. चिंता, नैराश्य व काही दुर्दैवी प्रकरणांत आत्महानीचे प्रकार वाढताना दिसत आहे. गुण,क्रमांक व भविष्यातील करिअर याबाबतचा सततचा दबाव, तुलना, अपेक्षा व वेळेचा ताण यामुळे अनेक विद्यार्थी मानसिकदृष्ट्या खचून जात आहेत. म्हणूनच शाळा पातळीवर समुपदेशन सुविधा, तणाव व्यवस्थापन कार्यक्रम, पालक-विद्यार्थी संवाद साधावा. पालकांनी गुणांपेक्षा मानसिक आरोग्याला प्राधान्य द्यावे.
- शरद गुप्ता, पालक
आपण मुलांना १३- १४ वर्ष शिकवत असतो, दहावी - बारावीपर्यंत
शिकवतो. मुलांचा सगळे लाड करतो. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेचा ताण घेऊन आई-वडिलांना असे दुःख देणे अजिबात बरोबर नाही. परीक्षा आज नाही, उद्या देता येते. पण एकदा गेलेले जीवन पुन्हा माणसाला मिळत नाही. तर या विचारापासून विद्यार्थ्यांनी दूर राहावे अशा प्रकारचा विचार मुलांनी करू नये चांगला विचार करावा .
- सुरेखा दौंडकर, पालक, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले संस्था, मोहननगर
दृष्टिक्षेपात
- पालकांनी सुद्धा घरातले वातावरण मोकळे ठेवावे
- विद्यार्थ्यांशी संवाद साधावा
- विद्यार्थ्यांच्या मनातील भीती, चिंता कशी दूर करावी
- परीक्षा काळामध्ये आपला आहार हलका ठेवावा
- वेळेचे नियोजन करावे.
- रिलॅक्सेशन थेरपीचा वापर करावा.
हेल्पलाइन
विद्यार्थी, पालक किंवा इतर संबंधितांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी बोर्डाने आणि हेल्पलाइन सुविधाही सुरू केली आहे,
क्रमांक ०२२-२७८९३७५६
०२२-२७८८१०७५
एससीईआरटीच्या हेल्पलाइन
९९२२१ ३२३३९
९४२२८ ८२९९४
९४२३२ ३८५७२
९८५०५ ६६५०६
----
फोटो
93905
