प्रलंबित प्रकल्प केव्हा मार्गी लागणार
पिंपरी, ता. ८ ः नियमित पाणीपुरवठ्यासह ‘२४ बाय ७’ योजना, सांडपाणी व्यवस्थापनाची अपूर्ण कामे, रस्त्यांवरील खड्डे, पावसाळ्यात पाणी साचणारी ठिकाणे, नदी काठच्या परिसरात दरवर्षी उद्भवणारी पूर परिस्थिती, सार्वजनिक वाहतूक तथा पीएमपीची लोकाभिमुख प्रवासी सेवा, कचरामुक्त- राडारोडामुक्त शहर, रस्ते, पदपथ; अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामे, रस्त्यांचे रखडलेले रुंदीकरण, विकास आराखड्यातील रस्त्यांचा विकास आदी विविध समस्या, प्रश्न सोडविण्याचे आव्हान नवनिर्वाचित महापौरांसमोर आहे.
भारतीय जनता पक्षाने सलग दुसऱ्यांदा पिंपरी चिंचवड महापालिकेत एकहाती सत्ता मिळवली आहे. त्यात मार्च २०२२ ते फेब्रुवारी २०२६ या चार वर्षांच्या प्रशासकीय कार्यकाळचा समावेश आहे. या काळात अनेक चुकीची कामे झाल्याचा आरोप केला जात आहे. त्याची चौकशी करण्याचे सूतोवाच महापौर रवी लांडगे यांनी दिले आहेत. पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी पाणीपुरवठ्यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. मात्र, शहरात केवळ पाण्याचाच नव्हे तर विविध प्रश्न सोडविण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
२४ बाय ७ पाणीयोजना
शहरातील पाणी गळती व चोरीचे प्रमाण कमी करून सर्व भागात समान २४ बाय ७ पाणीपुरवठा करण्यासाठी काम सुरू असल्याचे गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून प्रशासन सांगत आहे. मात्र, केवळ निवडी प्राधिकरण सेक्टर २४ मध्येच प्रायोगिक तत्त्वावर २४ बाय ७ योजना कार्यान्वित केली आहे. संपूर्ण शहरात ही योजना लागू करण्यासाठी पाणी चोरी, गळती रोखणे, भामा-आसखेड धरणातून मंजूर १६७ दशलक्ष लिटर कोट्यातील पाणी शहरापर्यंत आणणे, त्यासाठी संथगतीने सुरू असलेल्या कामाला गती देणे, आंद्रा धरणातून मिळणारे १०० दशलक्ष लिटर पाणी इंद्रायणी नदीऐवजी थेट जलवाहिनीद्वारे शहरात आणण्याच्या कामाला गती देणे आवश्यक आहे. तसेच, मुळशी व अन्य धरणातून पाण्याचे स्रोत उपलब्ध करणेही गरजेचे आहे.
प्रमुख प्रकल्पांची सद्यःस्थिती
सांडपाणी व्यवस्थापन ः अमृत योजनेअंतर्गत सांडपाणी वाहिन्या बदलण्याचे कामे अनेक ठिकाणी झाले आहे. बहुतांश भागातील कामे रखडली आहेत. चाळी, गावठाणे, झोपडपट्ट्या, कॉलन्यांमधील रस्ते अतिशय अरुंद असून काही ठिकाणी उघडी गटारे आहेत. तिथे सांडपाण्याचे प्रभावी व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे.
खड्डेमुक्त रस्ते ः शहरातील मुख्य रस्त्यांसह अंतर्गत रस्त्यांवर पावसाळ्यात खड्डे पडले आहेत. काहींनी खासगी कामांसाठी रस्ते खोदले आहेत, आडवे चर मारले आहेत. गतिरोधक नियमांनुसार नाहीत, ते उखडले आहेत, पेव्हिंग ब्लॉक निखळले आहेत. अशा रस्त्यांची डागडुजी करून डांबरीकरण होणे आवश्यक आहे.
सार्वजनिक वाहतूक ः नागरिकांच्या सोईसाठी मेट्रो आणि पीएमपी बस ही सार्वजनिक प्रवासी सुविधा शहरात आहे. मात्र, गर्दीच्या वेळी पुरेशा बस सोडणे, मेट्रो स्थानकांना जोडलेल्या शटल मार्गांवर बसची वारंवारिता वाढवणे, मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूचा नागरी भाग बससेवेने जोडणे आणि बससंख्या वाढवायला हवी.
कचरामुक्त शहर ः स्वच्छतेसाठी शहरात इंदूर पॅटर्न राबविला जात आहे. त्यासाठी कुंडीमुक्त शहर केले. गल्लोगल्लीत घंटागाडी पाठवून घरोघरचा कचरा संकलित केला जात आहे. मात्र, बहुतांश नागरिक आजही रस्ते, नाले, पूल, लोहमार्ग, पदपथांच्या बाजूला कचरा टाकतात. राडारोडा टाकला जातो. अशांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी.
भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन ः महापालिका कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षामुळे आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे होऊन विद्रुपीकरण झाले आहे. गैरव्यवहारांमुळे असे प्रकार घडत असल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाकडे लक्ष द्यायला हवे.
प्रदूषणमुक्त शहर ः शहरातील हवेची गुणवत्ता खालावली आहे. रस्त्यावर धुळ उडत असते. हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. मात्र, त्या अपुऱ्या पडत आहे. पवना, मुळा व इंद्रायणी नद्यांचे प्रदूषण वाढले आहे. दिवाळीसह सण-उत्सवाच्या काळात ध्वनी प्रदूषण वाढते. त्याला आवार घालणे आवश्यक आहे.
औद्योगिक अडचणी ः पिंपरी, चिंचवड, भोसरी औद्योगिक क्षेत्रासह
चऱ्होली, चिखली, तळवडे, ताथवडे, किवळे आदी भागात छोटे-मोठे उद्योग आहेत. त्यांच्यासमोर सुरक्षेसह पक्के रस्ते, पुरेसे पाणी अशा अडचणी लघुउद्योजकांसमोर आहेत. त्यांना सुविधा पुरविणे, औद्योगिक भागात सांडपाणी व्यवस्थापन करायला हवे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन ः वीस वर्षांपूर्वीच्या सर्वेक्षणानुसार शहरात घोषित व अघोषित ७१ झोपडपट्ट्या आहेत. त्यातील मोजक्याच झोपडपट्ट्यांतील पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन झाले आहे. शिवाय, सद्यःस्थितीत अनेक भागात झोपड्या वाढल्या आहेत. त्यांचे नव्याने सर्वेक्षण व पुनर्वसन करून झोपडपट्टीमुक्त शहर करण्याचे आव्हान आहे.
