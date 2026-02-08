कॉलेज कट्टा जोड
प्रा. रामकृष्ण मोरे महाविद्यालय येथे मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडाच्या निमित्ताने मराठी भाषा व साहित्याचे संशोधन कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेच्या अध्यक्षस्थानी प्राचार्य डॉ. अभय खंडागळे सर होते. त्यांनी मराठी भाषा ही बदलत्या काळानुरूप आपले स्वरूप कसे बदलते व अलीकडच्या काळातील तरुण तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने भाषेचा वापर कसे करतात याविषयी अनेक उदाहरण दिले. विद्यार्थ्यांना आपली भाषा व संस्कृतीची व्यापकता समजावून सांगितली. उपप्राचार्य डॉ. हिरालाल सोनवणे सर यांनी संशोधन कार्यशाळेच्या निमित्ताने मराठी विभागाने नावीन्याचा शोध घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवृत्त केलेले या कार्यशाळेचा शुभेच्छा दिल्या. डॉ. मधुकर राठोड उपप्राचार्य यांनी मराठी विभागाचे कौतुक करून भाषा मानवी जीवनाचा अविभाज्य घटक असून भाषेतून आपण आपल्या विचारांना व कृतीला प्रत्यक्षात कसे आणतो याचे महत्त्व सांगितले.
कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्त्या प्रसिद्ध निवेदक, सूत्रसंचालक व अनुवादक स्वाती महाळंक यांनी यांनी आपल्या व्याख्यानातून मराठी भाषाशास्त्र व साहित्य यांचे संशोधन करणे किती गरजेचे आहे याचे महत्त्व पटवून दिले. तसेच भाषेच्या दृष्टिकोनातून आपल्या भाषेतील असे हा अन्य भाषेत नेत असताना त्यात अनुवादक किंवा भाषांतर म्हणून कोणत्या गोष्टी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे हे विद्यार्थ्यांना उदाहरणासह स्पष्ट करून सांगितले तसेच रोजगाराच्या दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांनी आपले क्षेत्र व्यापक करणे किती गरजेचे आहे याचे महत्त्व सांगितले. दुसरे वक्ते सहायक दिग्दर्शक रहमान पठाण यांनी आपल्या व्याख्यानातून मराठी भाषा व चित्रपट या संदर्भात विद्यार्थ्यांशी हितगूज करताना या दोन्ही क्षेत्रात आपण स्वतःची ओळख वेगळ्या पद्धतीने कशी करू शकतो हे समजून सांगितले. आता काम करत असताना आपल्याला अनुभवांचे दिग्दर्शन त्यांनी विद्यार्थ्यांसमोर वेगवेगळ्या उदाहरणातून मांडले.
प्रास्ताविक मराठी विभाग प्रमुख डॉ. महादू बागूल यांनी केले. त्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या दृष्टिकोनातून मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी जे अनेक प्रयत्न केले जातात त्यासंदर्भात माहिती दिली. मराठी भाषा ,संस्कृती आणि साहित्य याची समाजाला किती गरज आहे हे अधोरेखित केले.सदर कार्यक्रमात मान्यवरांचा परिचय डॉ. संगीता लांडगे यांनी करून दिला व सूत्रसंचालन सरिता गांगुर्डे यांनी केले, तर आभार विजय शिंदे या विद्यार्थ्यांने मानले.
कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी प्रा. सोनल काटे डॉ. पंकज शिरसाळे यांनी प्रयत्न केले. तसेच महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक वृंद व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
