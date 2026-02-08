पर्यटनाला जायचंय, कार्निव्हल येतोय!
पिंपरी, ता. ८ ः सुट्ट्यांचा हंगाम आला की, पर्यटकांना वेध लागतात फिरण्याचे. देश, विदेशातील हटके पर्यटनस्थळांचा शोध आवर्जून सुरू होतो आणि सुरू होते भटकंतीची तयारी. हे लक्षात घेत ‘सकाळ’ आणि ‘थॉमस कूक’नी भव्य हॉलिडे कार्निव्हलचे १४ व १५ फेब्रुवारी रोजी पिंपरी चिंचवडमध्ये आयोजन केले आहे.
हॉलिडे कार्निव्हलमध्ये तुम्हाला सर्व ट्रव्हॅल एक्सपर्टशी सविस्तर चर्चा करून हव्या त्या पॅकेजेसची माहिती आणि विविध आकर्षक ऑफर्स मिळतील. या कार्निव्हलमध्ये एकाच छताखाली तुम्हाला अनेक सवलती उपलब्ध होतील. यामध्ये युरोप हॉलिडे पॅकेजेसवर क्रूज हॉलिडे फ्री, युरोप हॉलिडेज् वर एक्सटेंड युरोप हॉलिडे फ्री, हॉलिडे पे हॉलिडे फ्री, फॅमिली आणि ग्रुपवर डिस्काउंट, आयसीआयसीआय बँकेकडून स्पेशल ऑफर्स, चारधाम यात्रेपासून ते जपान, सिंगापूर, व्हिएतनाम सारखे आशियन हॉलिडेज आणि युरोप ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका, डिस्ने ॲडव्हेंचर क्रूज सारख्या हॉलिडेजवर मुबलक ऑफर, कुटुंबाच्या गटाच्या सहलींपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांच्या विशेष सहलींचे पर्याय मिळतील. पर्यटनाला जाण्यासाठी विश्वासू ट्रॅव्हल एजन्सी महत्त्वाची असते. जिच्यामार्फत जास्तीत जास्त पर्यटनस्थळे फिरता येतील, आरामदायी प्रवास आणि किफायतशीर बजेट असावे, अशी पर्यटकांची अपेक्षा असते. म्हणूनच कार्निव्हल त्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. यामध्ये तुम्ही कुटुंबासह किंवा आपल्या मित्र मैत्रिणीसोबत एकत्रित वेळ घालवू शकता. तसेच वेगवेगळ्या खेळांचे आणि बक्षिसांचे आयोजनही आहे. सोबतच अल्पोपाहाराचा आस्वादही घेता येईल.
हॉलिडे कार्निव्हलबाबत
- ‘सकाळ’च्या वाचकांसाठी ३५ हजार रुपयांपर्यंतची सूट
- पहिल्या ५० ग्राहकांना खास भेट वस्तूही मिळणार आहेत
- कार्निव्हलमध्ये सहल बुक केल्यास ट्रॉली बॅग, फॉरेक्स कार्ड मोफत दिली जाणार आहेत
- कार्निव्हलचा आनंद घेण्यासाठी नावनोंदणीसाठी संपर्क क्रमांक ८६५७९४७१९३
गप्पा गोष्टी आणि भावेंची भेट
अभिनेते सुबोध भावे यांच्या सोबत ‘गप्पा गोष्टी’ होणार आहेत. या आकर्षणासोबतच युरोप मराठी स्पेशल टुर्सचा भव्य लंच सोहळा १४ फेब्रुवारीला ऑर्किड हॉटेल येथे होणार आहे. भावे उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे सुबोध भावे यांना भेटण्याची संधी गमावू नका.
थॉमस कुक हॉलिडे कार्निव्हलची ठिकाणे
एक
- शनिवार, ता. १४ फेब्रुवारी २०२६
- लेमन ट्री, आदित्य बिर्ला हॉस्पिटलसमोर, थेरगाव
- सकाळी १० ते रात्री ८
दोन
- शनिवार, ता. १४ फेब्रुवारी २०२६
- ऑर्किड हॉटेल, श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल लगत, बालेवाडी, पुणे
- सकाळी १० ते सायंकाळी ६
तीन
- रविवार, ता. १५ फेब्रुवारी २०२६
- रामी ग्रँड हॉटेल, आपटे रोड, शिवाजीनगर, पुणे
- सकाळी १० ते रात्री ८
