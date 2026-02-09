शालेय जगत
महिंद्रा स्कूलतर्फे स्वच्छ भारत अभियान
महिंद्रा इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये स्वच्छ भारत अभियान २.० अंतर्गत शाळेच्या परिसरात स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली. या उपक्रमात विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिक सहभागी झाले. विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील उपक्रमाचे उद्देश पर्यावरणाबद्दल जबाबदारीची जाणीव निर्माण करणे आणि नागरी सहभाग वाढवणे हे होते. यात २५० पेक्षा जास्त स्वयंसेवकांनी सक्रिय सहभाग घेतला. स्वयंसेवकांनी कचरा गोळा करून वर्गीकरण केले. सुमारे ६०० किलो कचरा पुढील प्रक्रियेसाठी स्वच्छ भारत अभियानाच्या अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला. उपक्रमाचा एक भाग म्हणून शाळेने रस्त्यावरील फेरीवाल्यांना २४ मोठ्या कुलूपबंद कचरापेट्या देणगी म्हणून दिल्या. कचरा योग्य पद्धतीने टाकण्याची सवय त्यांना लागावी आणि परिसर स्वच्छ राहावा, हे यामागील उद्देश होते. या मोहिमेत ब्लिस इंटरनॅशनल स्कूल, इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आणि सिम्बायोसिस इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी या शेजारील संस्थांनीही सहभाग नोंदविला. त्यामुळे उपक्रमाला मोठा प्रतिसाद मिळाला.
जिल्हा स्काऊट गाइड मेळाव्याचा समारोप
चिंचवड येथील स्वर्गीय शंकरलाल मुथा स्काऊट गाइड नगरीत जिल्हा स्काऊट गाइड मेळाव्याचा समारोप उत्साहात झाला. शेकोटी व बक्षिस वितरण तसेच समारोप कार्यक्रमासाठी भाऊसाहेब कारेकर (शिक्षणाधिकारी -पुणे जिल्हा परिषद) राजेंद्रकुमार मुथा (मानद सचिव व जिल्हा सहाय्यक आयुक्त), अनिलकुमार कांकरिया ( सहाय्यक सचिव), सुमतिलाल ओस्तवाल (कार्यकारिणी सदस्य), मोहिनी डोंगरे (पोलिस उपनिरीक्षक), दिगंबर करंडे, उषा हिवराळे (जिल्हा संघटक) सतीश भारती (व्यवस्थापक), महावीर जैन, दिलीप नवसे, शमा शिकलगार,अंजू सोनवणे, शकुंतला झगडे, सोनल सुतार, राफेल जॉन, नाथा मानकर उपस्थित होते. जिल्हा संघटक दिगंबर करंडे यांनी प्रास्ताविक केले. संस्थेचे मानद सचिव व जिल्हा सहाय्यक आयुक्त राजेंद्रकुमार मुथा यांनी उपक्रमाबद्दल समाधान व्यक्त केले. यानिमित्ताने आयोजित शोभायात्रेत जिल्ह्यातील सर्वच शाळांच्या विद्यार्थी आकर्षक वेशभूषेत सहभागी झाले. दोन दिवसांच्या मेळाव्यात संचलन, बॅंड पथक, तंबू निरीक्षण, शोभायात्रा, चित्रकला, हस्तकला, बीन भांड्याचा स्वयंपाक, बँड कलर पार्टी, शारीरिक प्रात्यक्षिके आदी स्पर्धा झाल्या. लेखी परीक्षांतील यशस्वी विद्यार्थी व शाळांना सन्मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्रके देण्यात आली. प्राचार्या सुनीता नवले, सारंगा भारती, विक्रम काळे, हणुमंत मारकड, सीमा लिंभोरे, मनिषा जैन, सुषमा बंब तसेच पर्यवेक्षक व शिक्षकांनी स्काऊट- गाइड पदाधिकारी व शिक्षकांच्या साथीत संयोजन केले. स्वाती नेवाळे यांनी सूत्रसंचालन केले. प्राचार्या सारंगा भारती यांनी आभार मानले.
विशवरत्न शाळेत स्नेहसंमेलन
मोरे वस्तीमधील विश्वरत्न इंग्लिश मीडियम स्कूलचे सांस्कृतिक स्नेहसंमेलन टाऊन सांस्कृतिक हॉलमध्ये उत्साहात झाले. महाराष्ट्र राज्य कामगार साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम सदाफुले, नगरसेविका संगीता ताम्हाणे, नगरसेवक विकास साने, नगरसेवक यश साने, नगरसेविका सोनल मोरे, पालक कमिटीचे अध्यक्ष रेखा घोडे, विनायक मोरे, विष्णुपंत विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका सई पांचाळ व्यासपीठावर उपस्थित होते. प्रारंभी सरस्वती व नटराज यांच्या मूर्तींचे पूजन आणि दीपप्रज्वलन झाले. शब्दब्रह्म काव्य मंचचे अध्यक्ष प्रभाकर चव्हाण यांना ‘आचार्य विनोबा भावे’ जीवनगौरव पुरस्कार, ज्ञानेश्वर तापकीर यांना ‘कै.यशवंतराव चव्हाण सहकार महर्षी’ पुरस्कार तर पालकांमधून वैशाली सावळेकर यांना ‘आदर्श माता पुरस्कार’ देण्यात आला. सदाफुले यांचा सत्कार संस्थेचे अध्यक्ष वेंकटेश वाघमोडे यांनी केला. भारती वाघमोडे, मोहन देवकते, रमाकांत वाघमोडे, सत्यवान वाघमोडे, शंकर जाधव यांनी आयोजन केले. रंजना आव्हाड यांनी सूत्रसंचालन केले.
बालगोपाळांसाठी पुस्तक मेळावा
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले संस्था आणि डोअर स्टेप स्कूल फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने विद्यालयात बालगोपाळांसाठी पुस्तक मेळावा झाला. संस्थेच्या अध्यक्षा जयश्री दिलीप निंबारकर यांनी उद्घाटन केले. त्यांच्याहस्ते सरस्वती पूजन झाले. विद्यार्थ्यांना त्यांचे भावविश्व उलगडणारे पशू, पक्षी, प्राणी यांच्या गोष्टींची पुस्तके उपलब्ध करून देण्यात आली. वाचनाची गोडी निर्माण व्हावी म्हणून
शब्दखेळ घेण्यात आले. मराठी शब्दमालेतील काना, मात्रा, उकार, वेलांटी या स्वरचिन्हांची ओळख होण्यासाठी वेगवेगळे खेळ घेण्यात आले. विद्यार्थ्यांना कागद कामातूनही काही आकार तयार करायला सांगण्यात आले. विद्यार्थी आनंदाने यात सहभागी झाले. फाउंडेशनतर्फे संस्थापिका रजनी परांजपे, प्रकल्प अधिकारी राजश्री जाधव, समन्वयक रंजिता सुनील पडळघरे, पर्यवेक्षिका श्रुती संजय जोशी, पर्यवेक्षिका मंगल संतोष ननावरे, पर्यवेक्षिका उमा शिवानंद रोडे, राखीव पुस्तक परी सारिका नागनाथ भोसले आणि पुस्तक परी अलका जाधव, करुणा ओव्हाळ, वैशाली चौधरी, सोनाली चांदेरे, स्नेहा भिसे, शिक्षक धनंजय जगताप, हनुमंत जगदाळे, गणेश वाळुंज, भीमराव जगताप, विठा कोळेकर, गजानन शिंदे आदी सहभागी झाले.
प्रौढ साक्षरता परीक्षा
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले संस्थेच्या सौ. जयश्री दिलीप निंबारकर प्राथमिक विद्यालयात रोटरी क्लब ऑफ निगडीतर्फे प्रौढ साक्षरता परीक्षा घेण्यात आली. संस्थेच्या प्राथमिक विद्यालयात निरक्षर पालकांसाठी प्रौढ साक्षरता वर्ग सुरू करण्यात आला होता. यामध्ये विद्यार्थ्यांनी निरक्षर पालकांना साक्षर करण्यासाठी मेहनत घेतली. वाचन, लेखन, अंकगणित व इंग्रजीची ओळख याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. साक्षर प्रौढांचे मूल्यमापन करण्यासाठी मराठी, गणित, इंग्रजी या तीन विषयांची परीक्षा घेण्यात आली. परीक्षेत २८ प्रौढ साक्षर सहभागी झाले. पेपर तपासून त्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. रोटरी क्लबतर्फे ॲड. आरती जाधव तसेच संस्थेच्या अध्यक्षा जयश्री निंबारकर उपस्थित होते. परीक्षा आयोजनात शिक्षक गणेश वाळुंज व इतर शिक्षकांनी साहाय्य केले.
