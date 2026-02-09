सकाळ संवाद
म्हाडा येथील शिवनेरी बिल्डिंगलगत पदपथावरील ब्लॉक निखळले आहेत. त्यामुळे पदपथावर खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यांमुळे पदपथावरून चालताना पडण्याची भीती वाटते. त्यातच रस्त्यावर दोन्ही बाजूस वाहने लावलेली असतात. त्यामुळे आणखी गैरसोय होते. प्रशासनाने ब्लॉकची त्वरित दुरुस्ती करावी, अशी आम्हा स्थानिक नागरिकांची मागणी आहे.
- दीपक भोजने, मोरवाडी, म्हाडा
PNE26V94188
चिंचवडमधील अहिंसा चौक हॉटेल कामिनीसमोर ड्रेनेज चेंबरचे झाकण उघडे आहे. त्यातून रस्त्यावर घाण पडते. त्यामुळे संपूर्ण चौकात दुर्गंधी पसरली आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने ड्रेनेजचे झाकण ताबडतोब लावून दुर्गंधी थांबवावी.
- मधुकर कांबळे, चिंचवडगाव
PNE26V94193
तळेगाव दाभाडे शहरातील हिंदमाता भुयारी मार्गाच्या कडेला फलक लावलेल्या ठिकाणीच कचरा टाकला जातो. तेथे समोर सीसीटीव्ही कॅमेरे सुरू आहेत. त्यामुळे कचरा टाकणारे बेशिस्त नागरिक कोण, हे समजू शकेल. तरी आरोग्य विभागाने कठोर कारवाई करून अशा नागरिकांना धडा शिकवावा. त्यांना आठवडाभर शहरातील कचरा उचलण्याची शिक्षा द्यावी.
- दिलीप डोळस, तळेगाव दाभाडे
PNE26V94190
सांगवी येथे सध्या असलेल्या ‘जिल्हा रुग्णालयाच्या जागी पूर्वी महाराष्ट्र शासनाचे राज्य कामगार विमा रुग्णालय (इएसआयएच) होते. त्याला औंध हॉस्पिटल असेही म्हटले जायचे. त्यामुळे येथे असणाऱ्या पीएमपीएमएल बस थांब्याला औंध हॉस्पिटल असेच नाव होते. जवळच असलेल्या औंधगाव येथे पुणे मनपाचे औंध कुटी रुग्णालय आहे, पण कुटी शब्दाचा कोणी शक्यतो वापर करत नाही. त्यामुळे औंध हॉस्पिटल व औंध रुग्णालय या दोन नावांमुळे रुग्णांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. अनेकदा इकडचे रुग्ण तिकडे, अन् तिकडचे रुग्ण इकडे चुकून जातात. जिल्हा रुग्णालयामध्ये केवळ पुणे नाही तर दुसऱ्या जिल्ह्यातील व परराज्यातील लोकही उपचारासाठी येत असतात. त्यामुळे सांगवीच्या जिल्हा रुग्णालयासमोरील पीएमपीएमएलच्या बीआरटीएस बस थांब्याचे औंध हॉस्पिटल हे नाव बदलून जिल्हा रुग्णालय, सांगवी असे करावे. त्यामुळे रुग्णांमध्ये संभ्रम निर्माण होणार नाही.
- सनी शिंदे, पिंपळे निलख
PNE26V94192
मोशीतील स्पाईन रोड परिसरात महानगरपालिकेने अनधिकृत व्यवसाय करणाऱ्या टपऱ्या, हातगाड्या उचलून जप्त केल्या होत्या. शहर स्वच्छतेसाठी ही कारवाई योग्य होती. मात्र हा फक्त दिखावा होता का, अशी शंका निर्माण झाली आहे. याचे कारण कारण फक्त तीनच दिवसांत त्याच जागीच त्याच टपऱ्या आणि दुकाने पुन्हा सुरू झाली आहेत. वास्तविक हा ‘नो हॉकर्स झोन’ आहे कारण स्पाईनरोड चौकात नेहमी बायपास रोडवर वाहतुकीत अडथळा होतो. या ठिकाणापासून अंदाजे पाचशे मीटरवर भोसरी एमआयडीसी पोलिस चौकी आहे. तसेच स्पाईन मॉलमध्ये व्यापाऱ्यांनी महाग दराने दुकाने, हॉटेल्स चालवायला घेतली आहेत. अनधिकृत टपरीवाल्यांमुळे त्यांना फटका बसतो. त्यामुळे महानगरपालिकेने दिखाऊ कारवाई न करता कायमचा उपाय काढावा.
- जागृती डुंबरे, स्पाईन रोड, मोशी
PNE26V94191
