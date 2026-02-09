गुन्हे वृत्त
आकुर्डीत जुन्या वादातून तरुणावर कोयताहल्ला
पिंपरी : जुन्या भांडणाच्या कारणावरून एका तरुणावर कोयत्याने वार करून त्याला जीवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ही घटना शनिवारी (ता. ७) रात्री विठ्ठलवाडी, आकुर्डी येथे घडली. या प्रकरणी अक्षय थिटे (वय ३२, रा. मामुर्डी) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी सुदर्शन चव्हाण (वय २१, रा. गुरुदेवनगर, आकुर्डी), गौरव काळे (वय २०, रा. गुरूगणेश शाळेजवळ, आकुर्डी), आर्यन उर्फ वाट्या सावंत (वय २१, रा. बिजलीनगर) या तिघांना ताब्यात घेतले असून आदित्य यादव (वय २५, रा. गुरुदेवनगर, आकुर्डी) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींनी संगनमत करून फिर्यादीला मारहाण केली. यावेळी आदित्यने फिर्यादीच्या डोक्यावर वार करून गंभीर दुखापत केली. आरोपीने हवेत कोयता फिरवून दहशत निर्माण केली. अधिक तपास निगडी पोलिस तपास करत आहेत.
चिंचवडमध्ये जुन्या वादातून तरुणाला मारहाण
पिंपरी : जुन्या भांडणाच्या रागातून दोन जणांनी मिळून तरुणाला मारहाण केली. ही घटना शनिवारी (ता. ७) सायंकाळी थरमॅक्स चौकाजवळ, चिंचवड येथे घडली. या प्रकरणी संदीप ठवरे (वय २८, रा. विठ्ठलवाडी चौक, देहुगाव) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी फिरोज शेख (वय ४५) आणि साहिल शेख (वय १८, दोघेही रा. रुपीनगर, तळवडे) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला असून, फिरोज शेख याला अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादीच्या ओळखीचा फिरोज आणि त्याचा मुलगा साहिल यांनी संगनमत करून फिर्यादीला जुन्या भांडणाच्या कारणावरून शिवीगाळ केली. त्यानंतर रॉड आणि लाकडी बांबूने मारहाण केली. निगडी पोलीस तपास करत आहेत.
चऱ्होलीत दुचाकीच्या धडकेत पादचारी जखमी
पिंपरी : भरधाव दुचाकीची धडक बसून एक व्यक्ती गंभीर जखमी झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता. ६) सायंकाळी चऱ्होली खुर्द येथे घडली. या प्रकरणी मंगेश खेळकर (वय ४२, दरावस्ती, रा. चऱ्होली खुर्द) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी कानिफनाथ आवटे (वय १९, रा. शेल पिंपळगाव, खेड) या दुचाकीचालकावर गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी सार्वजनिक रस्त्यावरून जात असताना आरोपीने दुचाकी (वाहन क्रमांक - एमएच ०४ एचपी ५७३६) वेगाने चालवून त्यांना जोराची धडक दिली. या अपघातात फिर्यादी गंभीर जखमी झाले आहेत. आळंदी पोलिस अधिक तपास करत आहेत.
मोशीत युवकाला लुटलणाऱ्याला अटक
पिंपरी : दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी युवकाला अडवून त्याचे आठ हजार रुपये लंपास केले. ही घटना रविवारी (ता. ८) सायंकाळी मोशी येथील संतनगर चौक ते जय गणेश साम्राज्य चौक येथे घडली. या बाबत बिपीन चौधरी (वय २८, रा. गुरुकृपा सोसायटी, मोशी) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी मनोज गायकवाड (वय ३४, रा. ताडीवाला रस्ता, पुणे) याला अटक केली असून त्याच्यासोबत असलेल्या एका ३० ते ३५ वर्षीय अनोळखी साथीदारावर गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी हे रस्त्याने पायी जात असताना आरोपी दुचाकीवरून तिथे आले. त्यांनी फिर्यादीला अडवून त्यांच्या पॅन्टच्या खिशात हात घालून जबरदस्तीने आठ हजार रुपये रोख काढून घेतले आणि तिथून पळ काढला. एमआयडीसी भोसरी पोलिस अधिक तपास करत आहेत.
