महापालिकेने १४३ अतिक्रमणे हटविली
पिंपरी, ता. ९ ः महापालिकेच्या आठही क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत अतिक्रमण विरोधी कारवाई सुरू आहे. गेल्या आठ दिवसांत १४३ अनधिकृत बांधकामे, एक हजार २६० फ्लेक्स, १३ हजार ९७ किऑक्स, ११५ हातगाड्या, ६० टपऱ्या, दोन हजार ९९५ टेबल, वजन काटे, खुर्च्या, बाके, झेंडे व इतर साहित्य जप्त केले, अशी माहिती अतिक्रमण विभाग सहाय्यक आयुक्त तथा क्षेत्रीय अधिकारी अतुल पाटील यांनी दिली. कारवाईमध्ये अतिक्रमण निरीक्षक, बीट निरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा दलाचे जवान व पोलिसांच्या संयुक्त पथकांनी सहभाग घेतला. शहरातील सार्वजनिक रस्ते, पदपथ व मोकळ्या जागांवर अनधिकृतपणे अतिक्रमण करू नये. भविष्यातही नियमभंग करणाऱ्यांविरोधात अशीच कठोर कारवाई सुरू राहणार आहे, असे प्रशासनाने सांगितले.
