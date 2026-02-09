इंदुरी गटात ‘धनशक्ती विरुद्ध धनशक्ती’ सामना
तळेगाव स्टेशन, ता.९ : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये सर्वाधिक अटीतटीच्या ठरलेल्या इंदुरी गटातील दुरंगी लढतीकडे संपूर्ण मावळ तालुक्याचे लक्ष लागले होते. इंदुरी, माळवाडी, वराळे, नवलाख उंबरे सारख्या आर्थिक सुबत्ताप्राप्त सधन गावांचा समावेश असलेल्या या गटामध्ये ‘धनशक्ती विरुद्ध धनशक्ती’, असा सामना पाहायला मिळाला.
जवळपास सर्वच उमेदवार आर्थिकदृष्ट्या भक्कम असल्याने प्रचारापासून ते एकमेकांना शह देण्यासाठी सर्वच उमेदवारांनी ‘होऊ द्या खर्च’ असा पवित्रा घेतल्याने प्रचारकाळात मतदारांची देखील चांगलीच चंगळ झालेली पाहायला मिळाली. सर्वच उमेदवार प्रबळ आणि तुल्यबळ असलेल्या इंदुरी जिल्हा परिषद गटासह वराळे आणि इंदुरी या दोन्ही पंचायत समिती गणात जिल्हा परिषदेसह पंचायत समितीच्या दोनही जागा जिंकत अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसने विजयाची पताका फडकविली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावरच पक्षप्रमुखपदाचे छत्र हरपल्यानंतर कुठलाही गाजावाजा न करता आमदार सुनील शेळके यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रचार केला. त्यात सर्वच उमेदवार मतदारांच्या सहानुभूतीस पात्र ठरले. पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी एकदिलाने काम केलेले पाहायला मिळाले. अजित पवार यांचा विकासाचा विचार पुढे नेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे भावनिक आवाहन मतदारांना करण्यात आले होते. सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षण असलेल्या इंदुरी जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पल्लवी संदीप दाभाडे आणि भाजपच्या मेघा प्रशांत भागवत यांच्यातील तुल्यबळ आणि दुरंगी लढतीकडे तालुक्याचे लक्ष लागले होते.
नवख्या उमेदवाराकडून टक्कर
माळवाडीचे सरपंचपद भूषविणाऱ्या पल्लवी दाभाडे या सहकार क्षेत्रातील ज्येष्ठ नेते माऊली दाभाडे यांच्या नातसून आहेत. कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या आणि राजकारणात तशा नवख्या असलेल्या मेघा भागवत यांनी महिलांसाठी विविध कार्यक्रमांद्वारे गेल्या दोन वर्षांपासून जनसंपर्क वाढवत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून लढण्याची तयारी केली होती. मात्र, इंदोरी गटात ओबीसी ऐवजी सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव झाल्याने राष्ट्रवादीकडून भागवत यांच्या उमेदवारीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. त्यांचे दुसरीकडे राजकीय पुनर्वसन करण्याचा शब्द आमदार सुनील शेळके यांनी दिल्याची चर्चाही होती. मात्र, उमेदवारी मिळण्याच्या साशंकतेमुळे तिकीट जाहीर होण्यापूर्वीच भागवत यांनी भाजपत प्रवेश करत कमळाच्या चिन्हावर जिल्हा परिषद निवडणूक लढवली. शेवटपर्यंत उत्कंठा ताणलेल्या अत्यंत अटीतटीच्या या लढतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पल्लवी दाभाडे यांनी ६०९ मताधिक्य मिळवत भाजपच्या मेघा भागवत यांच्यावर विजय मिळविला.
ढोरे, कडलक यांचे यश
इंदुरी पंचायत समिती गणातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विजयी उमेदवार दिलीप ढोरे हे इंदुरीचे माजी उपसरपंच आणि मावळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक आहेत. मावळचे माजी आमदार दिवंगत दिगंबर भेगडे यांचे पुतणे असलेल्या श्रीकृष्ण भेगडे यांना मोठा राजकीय वारसा लाभूनही या निवडणुकीत करिष्मा दाखविता आला नाही.
वराळे पंचायत समिती गणात तालुक्यात सर्वाधिक ८२.०९ टक्के विक्रमी मतदान झाले होते. वराळे पंचायत समिती गणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे राजेंद्र कडलक तर भाजपतर्फे रवींद्र शेटे असे दोन युवा आणि तुल्यबळ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. आमदार सुनील शेळके यांच्या जवळच्या नात्यातील अतुल मराठे यांनी सुरुवातीला उमेदवारीसाठी केलेली दावेदारी मागे घेतल्याने नवलाख उंबरे या एकाच गावातील दोन्ही प्रतिस्पर्धी उमेदवारांमध्ये सरळ दुरंगी लढत झाली. आजोबा तुकाराम कडलक हे काही वर्षांपूर्वी पंचायत समिती सदस्य होते. मात्र, वैयक्तिक कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना तिसऱ्या पिढीचे राजेंद्र कडलक यांनी निवडणूक पूर्व काळात वाढविलेला जनसंपर्क हे त्यांच्या यशाचे गमक म्हणावे लागेल. पंचायत समितीचे माजी सभापती निवृत्ती शेटे यांचे पुत्र रवी शेटे यांना दुसऱ्या पिढीत वडिलांचा वारसा राखता आला नाही.
