आजचे कार्यक्रम
- १४८वा प्रकटदिन महोत्सव ः श्री गजानन महाराज मंदिर चॅरिटेबल ट्रस्ट, समर्थ सद्गुरू श्री गजानन महाराज मंदिर ः भजन ः सरस्वती महिला भजनी मंडळ ः वेळ ः सायंकाळी - ४ ते ६ वा ः प्रवचन (दासनवमी) - सादरकर्ते - अपर्णा कुलकर्णी ः सायंकाळी - ६ ते ८ वा. ः आरती ः हस्ते - रमेश ढमढेरे, नंदकुमार शिंदे ः श्री गजानन महाराज मंदिर, निगडी - प्राधिकरण रात्री. ८.ते ८.३० वा.
- श्री संत गवर शेठ महाराज लिंगायत वाणी पुण्यतिथी सोहळा ः श्री संत गवर शेठ लिंगायत वाणी समाधी प्रतिष्ठान - काकड आरती पहाटे ५ ते ६, गाथा भजन - सकाळी ११ ते १, प्रवचन - सायंकाळी ५ ते ६ , हरिपाठ - सायंकाळी ६ ते ७, महाप्रसाद - सायंकाळी ६ ते ८, कथा- रात्री ८ ते १०, हरिजागर - श्री संत गवर शेठ महाराज भजनी मंडळ, सुदुंबरे, स्थळ - श्री संत गवर शेठ महाराज मंदिर, श्री क्षेत्र सुदुंबरे मावळ, वेळ - रात्री १० ते १२ वा.
