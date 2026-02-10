सकाळ संवाद
फुलजाई चौकात पदपथावर गाड्या व रिक्षा उभ्या केल्या जातात. तेथे बस थांबा असल्यामुळे प्रवाशांना उभे राहण्यात अडचणी येतात. गणपती मंदिराजवळ प्रचंड कचरा असतो. पदपथावर अनेक जण वाहने लावतात. याशिवाय सांडपाणी वाहिनीवरील जाळ्या गंजल्यामुळे मैलापाणी वाहत असते. इथे पीएमपीएलचा ३०७ नंबरच्या बसचा थांबा आहे. प्रवाशांना तेथे नाकावर रुमाल ठेवूनच उभे राहावे लागते. ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना याचा बराच त्रास होतो. यातून त्यांची सुटका केव्हा होणार ?
- श्रुती धोंगडे, शिंदे वस्ती, रावेत
PNE26V94495
ताथवडे भुयारी पुलाखालील रस्त्याची अतिशय दुरवस्था झाली आहे. नागरिकांना खूप दिवसांपासून बराच त्रास सहन करावा लागत आहे. रोहन अनंता सोसायटी समोरच रस्ता खराब झाल्याने तेथील रहिवाशांना रोजच वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. प्रशासनाने कृपया याची नोंद घ्यावी आणि हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे.
- स्मिता कुलकर्णी, ताथवडे
PNE26V94496
म्हाडा मोरवाडी येथील शिवनेरी सोसायटीसमोरील पदपथावरील ब्लॉक उखडून खड्डे पडले आहेत. त्यावरून चालताना नागरिकांना विशेषतः ज्येष्ठांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वाहने लावलेली असतात. पदपथावरील ब्लॉकची दुरुस्ती तातडीने करावी किंवा पूर्णपणे नवे ब्लॉक टाकावेत, अशी परीसरातील नागरिकांची मागणी आहे.
- दीपक भोजने, म्हाडा, मोरवाडी
PNE26V94493
ताथवडे येथील ऑस्टिन काउंटी सोसायटीच्या समोरील पदपथावर वाहने उभी केली जातात. हे नियमांचे उल्लंघन नसून त्यामुळे पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महिंद्रासारखी गाडी थेट पदपथावर लावण्यात आली आहे. यामुळे पादचाऱ्यांना, विशेषतः लहान मुले आणि ज्येष्ठांना चालण्यासाठी जागा उरलेली नाही.
- अमोल बांदल, ताथवडे
PNE26V94497
वाकड पोलिस ठाणे ते १६ नंबर गल्ली याठिकाणी धोकादायक खड्डा पडला आहे. या रस्त्यांवर पडलेले धोकादायक खड्डे अपघातांना आमंत्रण देत असून, यामुळे नागरिकांचा जीव धोक्यात आला आहे. या रस्त्यांच्या तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे. अशा खड्ड्यांमुळे वाहनांचे नुकसान आणि गंभीर अपघात होण्याची शक्यता आहे.
- अशोक मोरवाल, वाकड
- PNE26V94494
सांगवी, शितोळेनगर, नृसिंह हायस्कूलच्या प्रवेशद्वाराजवळ मुख्य रस्त्यावर सांडपाणी वाहिनी चेंबर जवळचा रस्ता खचून मोठा खड्डा तयार झाला आहे. तेथे रात्रीच्या वेळी अपघात होतात. तरी संबंधित विभागाने गा खड्डा लवकरात लवकर बुजवावा.
- यशवंत देशमुख, सांगवी
PNE26V94492
विनोदेनगर, इन्सिग्निया सोसायटीजवळ नुकत्याच विकसित करण्यात आलेल्या रस्त्यावर दोन्ही बाजूंनी अर्धा रस्ता पूर्णपणे धूळ आणि खडीने भरला आहे. महापालिकेकडून नियमितपणे रस्ता झाडणे किंवा स्वच्छता केली जात नाही. यामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात धूळ उडत असून नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. रस्त्यावर पडलेल्या खडीमुळे अपघात होण्याची शक्यता वाढली आहे. या बाबीकडे तत्काळ लक्ष देऊन नियमित साफसफाई व आवश्यक उपाययोजना करावी, अशी प्रशासनाला विनंती आहे.
- स्वप्नील बिराजदार, विनोदेनगर
PNE26V94491
