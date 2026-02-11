महापालिकेच्या म्हेत्रेवाडी शाळेमध्ये ‘हायटेक लॅब’
पिंपरी, ता. ११ : महापालिकेच्या पीएमश्री ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले म्हेत्रेवाडी शाळा क्रमांक ९२ या शाळेमध्ये आधुनिक संगणक प्रयोगशाळा साकारण्यात आली आहे. पहिल्या ‘हायटेक लॅब’चे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे खासगी शाळांप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या डिजिटल तंत्रज्ञानाची जोड मिळणार आहे.
या लॅबमध्ये इयत्ता पहिलीपासून ते इयत्ता आठवीपर्यंत संपूर्ण अभ्यासक्रम ॲनिमेशन स्वरुपात तसेच प्रत्येक घटकावरील सराव प्रश्नोत्तरे व परीक्षा अशा स्वरुपात आहे. त्यामुळे अवघड घटक तसेच गणित, विज्ञानाच्या क्लिष्ट संकल्पना मुलांना सोप्या पद्धतीने समजावता येतात. यामध्ये खूप सारे मुलांच्या शैक्षणिक आणि व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी आहेत. या लॅबमध्ये एक टीचर डेस्क आणि २४ स्टुडंट डेस्क आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्यासमोर डिजिटल स्क्रीन, हेडफोन, स्टायलस पेन, साउंड सिस्टिम या सुविधा देण्यात आल्या आहेत. ई-पोडियम, गेट सॉफ्टवेअर या ॲप्लिकेशनच्या मदतीने मुलेही त्यांचा डेस्कवरील स्क्रीनचा वापर करून अभ्यासक्रमाच्या ॲक्टिव्हिटी करू शकतात. यामध्ये स्क्रीन रेकॉर्डिंग, स्क्रीन शॉट, ड्रॉइंग टूल्स आदींचा समावेश आहे. याद्वारे विद्यार्थी चित्र काढणे, वाद्य वाजविणेदेखील शिकू शकतात. मात्र, या सर्वांवर शिक्षक त्यांच्या इंटर ॲक्टिव्ह बोर्डद्वारे मुलांच्या कृतीवर नियंत्रण ठेवतात.
अशी आहे पीएमश्री योजना
पीएमश्री योजनेसाठीचे निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळा या योजनेसाठी पात्र ठरल्या आहेत. येत्या काळात या शाळांचा आदर्श शाळा म्हणून विकास केला जाणार आहे. त्यानुसार प्रत्येक शाळेला पाच वर्षांसाठी एक कोटी ८८ लाख रुपये मिळणार आहेत. ही योजना पाच वर्षांसाठी राबविली जाणार आहे. म्हेत्रेवाडी शाळेत या योजनेचे तिसरे वर्ष आहे. या अंतर्गत निवड झालेल्या शाळांचे आदर्श शाळेत रुपांतर होणार आहे. शाळेसाठी ६० टक्के निधी केंद्राकडून, तर राज्य सरकारचा ४० टक्के हिस्सा असणार आहे.
या लॅबमध्ये शिक्षक हे ऑनलाइन परीक्षा घेताना प्रत्येक विद्यार्थ्यांवर लक्ष ठेवू शकतात. प्रत्येक विद्यार्थ्याचा पेपर हा शिक्षकांच्या डेस्कला त्यांना सोडविताना दिसतो. त्याचा डिजिटल निकालाही लगेच टीव्हीच्या मोठ्या स्क्रीनवर सादर करता येतो.
-आनंदी जंगम, मेंटॉर टीचर, संगणक लॅब
अभ्यासक्रम मुलांना कशाप्रकारे शिकवायचा याचे नियोजन हायटेक लॅबमध्ये आहे. पुस्तकाचा वापर न करता थेट डेस्कवर त्यांना सर्व गोष्टी हाताळता येणार आहेत. याचा वापर आता शिक्षक व विद्यार्थी करायला लागले आहेत. याचा आमच्या मुलांना खूप फायदा होणार आहे.
- स्नेहल मोरे, मुख्याध्यापिका, म्हेत्रेवाडी मनपा शाळा
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.