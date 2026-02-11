चिन्मय मिशनची अमृत यात्रा पिंपरी-चिंचवड येथे उत्साहात
पिंपरी, ता. ११ ः चिन्मय मिशनच्या स्थापनेला ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने देशभरात आयोजित करण्यात आलेली सुमारे २९५ दिवसांची ‘चिन्मय अमृत यात्रा’ पिंपरी-चिंचवड येथे यशस्वीपणे पार पडली. या यात्रेचा मुख्य उद्देश तरुण पिढी व बालमनांमध्ये भगवद्गीतेतील मूल्ये रुजविणे तसेच राष्ट्रउभारणीची भावना जागृत करणे हा होता. गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद यांचा ‘राष्ट्रसेवा हीच ईश्वरसेवा’ हा संदेश या यात्रेत देण्यात आला. या कार्यक्रमाला पद्मश्री गिरीश प्रभुणे व मनोज देवळेकर हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. स्वामी प्रत्ययानंद, ब्रह्मचारिणी मैत्रेयी चैतन्या आणि ब्रह्मचारिणी तारिणी चैतन्या यांचीही विशेष उपस्थिती होती.
चिन्मय युवावीरांनी विविध महाविद्यालयांमध्ये प्रेरणादायी प्रबोधन केले. तर प्रा. नरेंद्र नायडू यांनी पिंपरी-चिंचवड पॉलिटेक्निकमधील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. एआय आधारित चित्रफितीतून उपस्थितांतून आधारित फिरते संग्रहालय देखील या यात्रेचा भाग होते, ज्याचा लाभ अनेक भाविकांनी घेतला. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे बालविहारच्या मुलांनी भगवद्गीतेतील १५ व्या अध्यायाचे सादरीकरण करून उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले. चिन्मय मिशन पिंपरी-चिंचवडच्या वतीने सर्व मान्यवरांचा कृतज्ञतापूर्वक सत्कार करण्यात आला.
