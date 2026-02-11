सकाळ संवाद
भुयारीमार्गाची दुरवस्था
फुगेवाडी येथील भुयारीमार्गाची दुरवस्था झाली आहे. या ठिकाणी मागील अनेक वर्षांपासून रंगरंगोटी करण्यात आली नसल्याने भिंतींना अवकळा आली आहे. पावसाळी पाणी निचरा होण्यासाठी दोन्ही बाजूला चर तयार करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये कचरा साठला आहे परिणामी परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. येथे महापालिकेची शाळा असल्याने विद्यार्थ्यांची सतत वर्दळ असते. या दूषित पाण्यामुळे विषाणूजन्य आजार पसरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या ठिकाणी सायंकाळी मद्यपींचा अड्डा भरतो त्यामुळे या वेळेत नागरिक भुयारीमार्गातून प्रवास करण्यास घाबरतात. पोलिस पेट्रोलिंग नियमित होत नाही. त्यामुळे हा भुयारी मार्ग नागरिकांसाठी धोकादायक झाला आहे.
- प्रदीप गायकवाड, नवी सांगवी
‘अर्बन स्ट्रीट’मुळे रस्ता अरुंद
पिंपरीकडून वायसीएम हॉस्पिटलला जाणारा रस्त्यावर एच. ए. कंपनीसमोर पेट्रोल पंप परिसरात ‘अर्बन स्ट्रीट’मुळे रस्त्याची रुंदी अजून कमी होणार आहे. परिणामी येथील वाहतूक कोंडी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येथील वाहतूक कोंडीचा विचार करून विकास कामे राबवावीत
- सचिन ताम्हाणे, संत तुकारामनगर
पथदिव्यांची दुरुस्ती करावी
तळेगाव दाभाडे शहरातील जुडीओ समोरील रस्ता अंधारमय झाला आहे. वाहनांच्या ‘हेडलाईट्स’ हेच या रस्त्यावर प्रकाशाचे साधन आहे. या ठिकाणी असलेला हायमास्ट दिवा अनेक दिवसांपासून बंद आहे. मुंबई-पुणे महामार्गावरून शहरात येण्यासाठी आणि बाहेर जाण्यासाठी या चौकातील हायमास्ट पोल एक ‘लँडमार्क’ आहे. या परिसरातील रहिवाशांना रात्री या ठिकाणी प्रवास करायला धोकादायक वाटते. पालिका प्रशासनाने या हायमास्टची आणि पथदिव्यांची सुविधा त्वरित चालू करावी.
- दिलीप डोळस, तळेगाव दाभाडे
रस्ता, पदपथावर राडारोडा
वाकड येथील जानोबा चौक ते युरो स्कूल रस्त्यावर, पदपथावर झाडांचा पालापाचोळा, घाण, चिखल, टाकाऊ साहित्य, राडारोडा, बेवारस वाहने अनेक महिन्यांपासून पडून आहेत. यामुळे वाहतुकीस अडचण निर्माण होत आहेत. दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, महिला यांना पदपथावरून चालण्यास अडचण होत आहेत. रात्रीच्या वेळी अंधारात या साहित्याला धडकून अपघात होऊ शकतो. त्यामुळे महापालिकेने या रस्त्यावरील, पदपथावरील अडथळे हटवून रस्ता वाहतुकीसाठी सुरळीत करून द्यावा.
- दिलीप बाफना, वाकड
जाधववाडीतील रस्त्यांची दुरवस्था
शिवरस्ता-जाधववाडी परिसरात ‘नो पार्किंग’चे फलक नसताना सुद्धा वाहतूक पोलिस दुचाकी वाहनांवर कारवाई करतात. वाहतूक पोलिसांना विचारले असता ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचाराला सांगतात. या परिसरातील दोन्ही बाजूचे पदपथ उखडलेले आहेत. रस्त्यावरील कचरा नियमित उचलला जात नाही. केबल टाकण्यासाठी शिवरस्त्याची खोदाई करण्यात आली आहे. हे खड्डे फक्त वाळू टाकून बुजविण्यात आले आहेत. ही वाळू रस्त्यावर पसरत असल्याने वाहने घसरून अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या रस्त्याचे डांबरीकरण करणे आवश्यक झाले आहे.
- योगेश येवला, जाधववाडी
