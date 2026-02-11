गुन्हे वृत्त
बस विक्रीचा बहाणा; ५१ लाखांना गंडा
पिंपरी : बस विक्रीच्या बहाण्याने बनावट कागदपत्रे दाखवून ५१ लाख ४५ हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. याप्रकरणी तिघांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. ही घटना ही घटना १४ मार्च २०२३ ते २५ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत राजे शिवाजीनगर, चिखली येथे घडली. संजय नारायण पवार, सागर संजय पवार व सुवर्णा संजय पवार (सर्व रा. सेक्टर १६, राजे शिवाजीनगर, चिखली) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. रवींद्र विठ्ठल तानवडे (वय ५०, रा. सम्राट रेजेन्सी, वडगाव शेरी, पुणे) यांनी याबाबत चिखली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी चार बस स्वतःच्या मालकीच्या असल्याचे भासवून आरटीओचे बनावट शिक्के मारलेली कागदपत्रे दाखवली. आरटीजीएस व रोख स्वरूपात फिर्यादी यांच्याकडून ५१ लाख ४५ हजार रुपयांची रक्कम घेतली.
घोलप टोळीकडून तरुणावर खुनी हल्ला
पिंपरी : जुन्या वादातून घोलप टोळीने तरुणाचे अपहरण करुन त्याच्यावर कोयत्याने वार करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना मंगळवारी (ता. १०) रोजी दुपारी पावणेतीन वाजताच्या सुमारास केशवनगर येथील मराठी शाळेसमोर घडली. विकी अनिल घोलप (वय ३१, रा. शिरगाव परंदवाडी, ता. मावळ), मयुर अनिल घोलप (वय ३३), शुभम विनायक चौधरी (वय २९, रा. गावडे-भोईर आळी, चिंचवड), आदित्य अशोक चव्हाण (वय २९, रा. भीमनगर, चिंचवड), मंगेश नंदकुमार सांगळे (वय २७, रा. काकडे पार्क, चिंचवड), प्रसाद उर्फ सोन्या मारुती साबळे (वय २३, रा. मोरेवस्ती, चिखली) व समीर कोंडिराम भोईर (रा. चिंचवड) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींची नावे आहेत.
यातील चौधरी, सांगळे, साबळे आणि भोईर या आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. आशितोष संतोष वराडे (वय २२, रा. वराडे चाळ, गावडे भोईर आळी, चिंचवड) असे जखमी तरुणाचे नाव असून त्यांनी याबाबत चिंचवड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी केशवनगर परिसरातून जात असताना आरोपींनी कोयता हवेत फिरवत दहशत निर्माण केली. फिर्यादी यांच्या डोक्यावर कोयत्याने वार करीत त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्यांना जबरदस्तीने मोटारीमध्ये बसवून मारहाण करण्यात आली.
खंडणीखोरास अटक
पिंपरी : चिकन दुकानात येऊन स्वतःला ‘एरियातील भाई’ म्हणवत ५०० रुपयांची वारंवार खंडणी उकळल्याप्रकरणी एकास पोलिसांनी अटक केली आहे. ही घटना २०२३ ते ९ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत थेरगाव येथे घडली.
विक्की रामप्रसाद मल (वय ४५, कैलासनगर, थेरगाव) असे अटक आरोपीचे नाव आहे. प्रतीक संभाजी लगड (वय २१, रा. सदगुरू साई पॅराडाईज सोसायटी, थेरगाव) यांनी याबाबत काळेवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी एप्रिल २०२३ पासून दुकानात येऊन पैशांची मागणी करीत होता. सोमवारीही त्याने धारदार शस्त्र दाखवून पुन्हा ५०० रुपये घेतले.
अश्लील हावभाव; दोन महिलांवर गुन्हा
पिंपरी : सोमाटणे फाटा परिसरात सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील हावभाव करून येणाऱ्या-जाणाऱ्यांना अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी दोन महिलांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई मंगळवारी (ता. १०) सायंकाळी पाच वाजताच्या सुमारास करण्यात आली. लता बाब दौडकर (वय ४३, रा. इंदिरानगर, लोहगाव रस्ता, पुणे) व लता सिद्धेश्वर सूर्यवंशी (वय ४१, रा. वडगाव मावळ) अशी आरोपींची नावे आहेत. पोलिस हवालदार उदयकुमार बाळासाहेब भोसले (वय ४०) यांनी तळेगाव दाभाडे पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी महिला रस्त्यावरून जाणाऱ्या नागरिकांना अश्लील हावभाव करून व्यवसायासाठी प्रवृत्त करत होत्या.
अजंठानगरमध्ये तरुणावर कोयत्याने वार
पिंपरी : अजंठानगर येथील सार्वजनिक स्वच्छतागृहाजवळ गप्पा
मारत बसलेल्या तरुणावर कोयत्याने वार करून जखमी केले. प्रसाद नामुळते (वय २५) व त्याच्या दोन साथीदारांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पृथ्वीराज गोविंद मुंडे (वय १९, रा. चिंचवड; मूळ रा. खलग्ग्री, ता. रेणापूर, जि. लातूर) असे जखमी तरुणाचे नाव असून त्यांनी निगडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी सायंकाळी सात वाजताच्या सुमारास फिर्यादी हा मित्रासह कुसूम प्लायवुड दुकानासमोरील पायरीवर बसला असताना आरोपींनी विनाकारण शिवीगाळ केली. त्यानंतर आरोपी नामुळते याने हातातील कोयत्याने फिर्यादीच्या उजव्या हाताच्या कोपरावर वार करून जखमी केले. घटनेनंतर आरोपी फरार झाले.
पिकअपची धडक; पिता-पुत्र जखमी
पिंपरी : पुणे-नाशिक महामार्गावर मोशी येथे भरधाव पिकअपने दुचाकीला मागून धडक दिली. या अपघातात पित्रा आणि पुत्र हे दोघेजण जखमी झाले. अक्षय मल्हारी भोर (वय ३२, रा. बोरवाडी, नारायणगाव, जि. पुणे) असे आरोपी चालकाचे नाव आहे. चंदन कोमलकांत झा (वय ३८, रा. शिवाजीवाडी, मोशी) असे जखमी पित्याचे नाव असून त्यांनी याबाबत एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी हे त्यांच्या दुचाकीवरून मुलगी साक्षी व मुलगा सिद्धार्थकुमार यांना घेऊन जात असताना पाठीमागून आलेल्या पिकअपने जोरदार धडक दिली. या अपघातात फिर्यादी यांच्या पायाला दुखापत झाली असून मुलगा सिद्धार्थकुमार याच्या बरगड्यांना फ्रॅक्चर होऊन फुप्फुसाला इजा झाली.
अमली पदार्थांसह महिलेला अटक
पिंपरी : पिंपळे गुरव येथील काशीद पार्क परिसरात अमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी एका महिलेला पोलिसांनी अटक केली आहे. वीणा दीपक शुक्ला (वय ६४, रा. ओम शांती अपार्टमेंट, जुहू तारा रस्ता, मुंबई) असे अटक आरोपी महिलेचे नाव आहे. पोलिस शिपाई आशिष बनकर यांनी सांगवी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी शुक्ला हिच्याकडून पोलिसांनी ११.४५० ग्रॅम मेफेड्रॉन व ९.७३ ग्रॅम कोकेन असा सुमारे दोन लाख ६० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. चौकशीत तिने मुंबईच्या मालाडमधून हा अमली पदार्थ शाहीद याच्याकडून आणल्याचे सांगितले आहे.
जुगार अड्ड्यावर छापा; दोघे ताब्यात
पिंपरी : खालुंब्रे गाव हद्दीत कोर्टयार्ड हॉटेलजवळ झाडांच्या आडोशाला जुगार खेळताना दोघांना मुद्देमालासह पकडण्यात आले. याप्रकरणी पाच जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई सकाळी पावणे अकरा वाजताच्या सुमारास करण्यात आली.
अजित बाकसुल्ला सुलेमानी (वय ३०, रा. महाळुंगे; मूळ रा. गोंडा, उत्तरप्रदेश) व सागर बंटी मालवे (वय २०, रा. महाळुंगे; मूळ रा. बडवानी, मध्यप्रदेश) अशी ताब्यात घेतलेल्या आरोपींची नावे आहेत. शिवदास रतन पवार, बाबा आणि शाहीन अशी गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. पोलिस शिपाई बाळासाहेब बोरकर यांनी दक्षिण महाळुंगे एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी सकाळी पावणेअकरा वाजताच्या सुमारास पाचही आरोपी काळा-पिवळा ‘५ स्टार’ कार्डवर पैसे लावून जुगार चालवत असताना आढळून आले. त्यांच्याकडून तीन हजार २५० रुपये रोख व जुगार साहित्य असा एकूण पाच हजार २५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. इतर आरोपी पसार झाले.
