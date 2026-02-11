गुणवत्तापूर्ण विकासकामांवर भर
पिंपरी, ता. ११ ः अर्थसंकल्प तयार करताना आर्थिक परिस्थिती, पारदर्शकता आणि परिणामकारकता यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. विविध विभागांनी नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा लक्षात घेऊन नियोजन करावे. नागरी केंद्रित विकास हा महापालिकेच्या कामकाजाचा केंद्रबिंदू राहील आणि त्या दृष्टीने सर्व विकासकामे गुणवत्तापूर्ण व वेळेत पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल, अशी माहिती पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.
महापालिकेच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी दिवंगत महापौर मधुकरराव पवळे सभागृहात त्यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी महापौर रवी लांडगे, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, विक्रांत बगाडे, सहआयुक्त मनोज लोणकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन, नगरसचिव मुकेश कोळप, मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, मुख्य आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे, यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राजेंद्र वाबळे, अतिरिक्त आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अभयचंद्र दादेवार आदी उपस्थित होते.
आर्थिक स्थितीचा आढावा
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा तपशीलवार आढावा सादर केला. यामध्ये सर्वसाधारण निधीची तरतूद, विविध बँकांमधील मुदत ठेवी, विद्यमान कर्जाची स्थिती, मागील चार वर्षांतील जमा खर्च, मासिक महसुली खर्चाची आवश्यकता, अस्थायी आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांची संख्या व त्यांना देण्यात येणारे मानधन, दायित्व निधी, मुद्रांक शुल्क व अन्य उत्पन्नाचा गोषवारा, करसंकलन विभागाची मागील तीन वर्षांची आणि चालू वर्षातील कामगिरी यांचा समावेश होता. विविध विभागांना प्रस्तावित निधीची तरतूद, अंतिम टप्प्यात असलेली विकासकामे आणि नव्याने सुरू केलेल्या प्रकल्पांचा समावेश होता.
दीर्घकालीन ‘डीपी’वर भर
आगामी आर्थिक वर्षासाठी महसुलवाढ, करसंकलन कार्यक्षमता, आरोग्य व वैद्यकीय क्षेत्रातील गुंतवणूक, पर्यावरणीय संतुलन राखणारे प्रकल्प, क्रीडा सुविधा विकास, पाणीपुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याबाबत व्यापक चर्चा झाली. तसेच अंतिम टप्प्यातील विकासकामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी विभागनिहाय जबाबदाऱ्या निश्चित करण्याचा आदेश दिला. नव्याने प्रस्तावित प्रकल्प राबविताना आर्थिक शाश्वतता आणि नागरिकहित हा मूलभूत निकष ठेवण्यावर भर दिला.
