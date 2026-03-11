समतल विलगकापाशी हाइट बॅरिअर अखेर साडेचार मीटरवर
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ११ ः पुणे-मुंबई महामार्गावर पिंपरीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर समतल विलगकातील (ग्रेड सेपरेटर) भुयारी मार्गाची उंची साडेचार मीटर असताना महापालिका प्रशासनाने पावणे सहा मीटर उंचीवर हाइट बॅरिअर लावल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला होता. कंटेनर अडकून प्रचंड कोंडीमुळे ग्रेड सेपरेटर तब्बल ११ तास बंद ठेवावा लागल्यानंतर पंधरवडा उलटून प्रशासन जागे झाले. बुधवारी (ता. ११) बॅरिअर आधीच्याच साडेचार मीटर उंचीवर बसविण्यात आला.
याआधी हलगर्जीपणा केलेल्या व कोंडीस तसेच वाहन चालकांना झालेल्या मनस्तापाला जबाबदार अधिकाऱ्यांवर पालिका प्रशासन कारवाई करणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जुन्या मार्गावरील कोंडी कमी करण्यासाठी निगडी ते दापोडीदरम्यान ११ किलोमीटरचे तीन ग्रेड सेपरेटर, आठ भुयारी मार्ग आणि दोन उड्डाणपूल बांधण्यात आले. ग्रेड सेपरेटरमधून रोज हजारो वाहने ये-जा करतात. नाशिक, भोसरी एमआयडीसीला जाणारी अवजड वाहनेही याच मार्गावरून जातात. ग्रेड सेपरेटरमधील भुयारी मार्गातून जाणाऱ्या वाहनांसाठी साडेचार मीटर उंची निश्चित करण्यात आली आहे. या उंचीपेक्षा जास्त उंचीची वाहने भुयारी मार्गातून जाऊ नयेत म्हणून भुयारी मार्गात प्रवेश करण्यापूर्वी काही अंतरावर साडेचार मीटर उंचीचा लोखंडी सांगाडा (हाइट बॅरिअर) असणे आवश्यक आहे. पण, हाइट बॅरिअर नसल्याने ही वाहने पुढे जाऊन भुयारी मार्गात अडकत होती. परिणामी, ग्रेड सेपरेटरमध्ये मोठी कोंडी होत होती.
‘सकाळ’ने याबाबत पाठपुरावा केल्यानंतर पालिका प्रशासनाने जूलै २०२५ मध्ये हाइट बॅरिअर बसविले. मात्र हाइट बॅरिअर उंचावर बसवल्याने कोंडी होत होती. गेल्या सात महिन्यांत पाच ते सहा वेळा कंटेनर अडकून कोंडी झाली. २४ फेब्रुवारीलाही कोंडी झाली होती. त्यामुळे ग्रेड सेपरेटर वाहतुकीस बंद ठेवावा लागला होता.
