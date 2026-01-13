डॉ. संभाजी मलघे यांना कविराज उद्धव कानडे स्मृती पुरस्कार
तळेगाव स्टेशन, ता. १३ : इंद्रायणी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संभाजी मलघे यांना पुण्यातील नारायण सुर्वे साहित्य कला अकादमीच्या वतीने कविराज उद्धव कानडे कृतज्ञता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या पुण्यातील टिळक रस्त्यावरील सभागृहामध्ये हा कार्यक्रम झाला. सोहळ्यास माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ.श्रीपाल सबनीस, अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, कार्याध्यक्ष सुनिता पवार, सचिन इटकर, अंजली कुलकर्णी, अकादमीचे अध्यक्ष सुदाम भोरे आदी उपस्थित होते.
डॉ. सबनीस म्हणाले, ‘‘आपल्या संस्कृतीतील सर्व महापुरुषांच्या मूल्यांवर श्रद्धा ठेवून संविधानाला अभिप्रेत असलेली जीवननिष्ठा हे उद्धव कानडे यांच्या जगण्याचे मर्म होते. त्यातून प्रसवलेल्या त्यांच्या कवितांनी मराठी साहित्य विश्वाला समृद्ध केले. कानडे आणि मलघे यांचे बहरलेले मैत्र मराठी नवकवितेला वेगळेपण देणारे ठरले.’’
जोशी म्हणाले, ‘‘उद्धव कानडे यांनी जे जगले, भोगले तेच त्यांनी कवितेतून लिहिले म्हणून त्यांच्या कवितेला वेगळे परिमाण लाभले.’’
डॉ. मलघे यांनी लिहिलेल्या ‘भूक आणि भाकरी’ या पुस्तकाचे या प्रसंगी प्रकाशन करण्यात आले. प्रा. सत्यजित खांडगे यांनी सूत्रसंचालन, राजेंद्र वाघ यांनी आभार मानले.
