सीएमएसच्या वतीने महिलांचा सन्मान
पिंपरी, ता. १० ः चिंचवड मल्याळी समाजाच्या वतीने विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महिलांना गौरविण्यात आले. आकुर्डीतील केरला भवन येथे पार पडलेल्या कार्यक्रमात फ्लेम विद्यापीठाच्या अध्यक्ष डॉ. दिव्या बालन, सीएमएसचे अध्यक्ष टी. पी. विजयन, सरचिटणीस सुधीर नायर, खजिनदार व्ही. के. रमाकृष्णन, सीएमएस इंग्लिश मीडियमच्या मुख्याध्यापिका डॉ. बी. जी. पिल्ले, खजिनदार वत्सला नायर आदी यावेळी उपस्थित होते.
याप्रसंगी डॉ. रेणू मॅथ्यू (शैक्षणिक आणि प्रशासन), लीना अशोक (महिला उद्योजक), मिशनरीज ऑफ चॅरिटी मदर थेरेसा होम, चिंचवड (मानव सेवा), स्वप्ना मेनन (औद्योगिक प्रशिक्षक) यांना विशेष पुरस्काराने गौरविण्यात आले. यावेळी सीएमएस महिला विभागाकडून मदर तेरेसा होमला ५१ हजाराची देणगी देण्यात आली. प्रविजा विनीत यांनी प्रास्ताविक केले. सूत्रसंचालन लता मेनन यांनी तर आभार जेस्सी कुरियन यांनी मानले.
