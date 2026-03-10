श्री गुरू गणेश विद्यामंदिरात सर्वधर्म प्रार्थना सोहळा उत्साहात
पिंपरी, ता.१० ः श्री जैन विद्या प्रसारक मंडळ संचलित श्री गुरू गणेश विद्यामंदिर माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयात स्काऊट गाइड अंतर्गत चिंतन दिनानिमित्त सर्वधर्म प्रार्थना सोहळा पार पडला. या प्रसंगी संस्थेचे मानद सचिव व पुणे भारत स्काऊट गाइडचे सहायक आयुक्त ॲड. राजेंद्रकुमार मुथा, सहसचिव अनिलकुमार कांकरिया यांनी शुभेच्छा दिल्या. विद्यालयाचे पर्यवेक्षक हितेंद्र लोखंडे यांनी प्रास्ताविकातून लॉर्ड बेडन पॉवेल यांचा जन्मदिन चिंतन दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो असे सांगत या दिनाविषयी माहिती दिली. गाइड कॅप्टन सोनाली सोनवणे यांनी स्काऊट गाइड चळवळीचा इतिहास सांगितला. यावेळी स्काऊट गाइडचे ध्येय, नियम, वचन, हस्तांदोलन व वंदन घेण्यात आले. चिंतन दिनानिमित्त विद्यार्थ्यांनी सर्व धर्माच्या प्रार्थना म्हटल्या. विद्यालयाचे प्राचार्य हनुमंत मारकड यांनी लॉर्ड बेडन पॉवेल यांची माहिती सांगितली. शिक्षक प्रतिनिधी तोष सुरवसे यांनी आभार मानले. सूत्रसंचालन मारुती तोत्रे यांनी केले. संयोजन स्काऊट शिक्षिका सविता ठाकूर यांनी केले.