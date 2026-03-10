प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाची नियमावली कागदावरच ?
पिंपरी, ता. १० ः रेडी मिक्स काँक्रिट (आरएमसी) प्लँटमुळे होणारे हवा प्रदूषण कमी व्हावे, नियमबाह्य आरएमसी प्लॅंटला चाप बसावा यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने नवीन नियमावली जारी केली. ती लवकरात लवकर अमलात आणण्याचे आदेशही दिले. नियमावली लागू होऊन चार महिने उलटूनही कारवाई मात्र झालेली नाही. याउलट ऑक्टोबरनंतर शहरातील प्रदूषण सतत वाढत आहे. त्यामुळे ही नियमावली केवळ कागदावरच आहे का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
दिवसेंदिवस ढासळणाऱ्या हवेची गुणवत्ता लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल केली होती. यावरील सुनावणी दरम्यान आरएमसी प्लॅंट हेच प्रदूषणाचे स्रोत असल्याचे पुढे आले. त्यानुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०१६ मध्ये लागू झालेल्या नियमावलीत बदल केले. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये नवीन नियमावलीचे परिपत्रकही जारी करण्यात आले. महिनाभरात पालन करा अन्यथा कारवाई केली केली जाईल, असा इशारा आरएमसी प्लॅंटधारकांना देण्यात आला. त्यांना महिनाभराचा अवधी देण्यात आला. त्यानंतर पालन होतेय का याचे यासाठी शहरातील सर्व आरएमसी प्लॅंटची तपासणी होणे गरजेचे होते. मात्र, अद्याप तपासणी पूर्ण झालेली नाही.
कारवाई शून्य
पावसाळ्यानंतर बांधकामांचा वेग वाढतो. याच काळात आरएमसी प्लॅंट उभे राहतात. त्या अनुषंगाने गेल्या वर्षी पावसाळ्यानंतरच नवीन नियमावली राज्यभरात लागू झाली. आरएमसी प्लॅंटमुळे होणारे प्रदूषण रोखले जावे हाच उद्देश्य होता. मात्र, चार महिन्यात शहरातील किती प्लॅंट नियमावलीचे पालन करत आहेत याची आकडेवारी मंडळाकडे नाही. एवढेच नाही तर प्लॅंटची तपासणीही पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे एका बाजूला प्रदूषण वाढत असताना दुसरीकडे कारवाई मात्र शून्य असल्याचे दिसून आले आहे.
अधिक कठोर नियम
- बॉक्सच्या आकाराची रचना करून सर्व आरएमसी प्लॅंट पूर्णपणे आच्छादित करावेत
- प्लॅंटच्या प्रवेशद्वार, बाहेर जाण्याच्या मार्गावर सीसीटीव्ही कॅमेरे असावेत
- बाहेर पडणाऱ्या वाहनांची चाके धुण्यासाठी स्वयंचलित प्रणाली उभारावी
- जुन्या प्लॅंटचा विस्तार करण्यासाठी पुन्हा अर्ज करणे गरजेचे
- व्यावसायिक प्लॅंटधारकाने २५ लाख, तर कॅप्टिव्ह प्लॅंटधारकाने १५ लाख रुपयांची बॅंक हमी सादर करावी
---
आम्ही २०२५ मध्ये पिंपरी चिंचवड शहरातील १४ आरएमसी प्लॅंटवर कारवाई केली होती. नवीन नियमावली लागू झाल्यानंतर १५ ते २० प्लॅंटची तपासणी झालेली आहे. याचा अहवाल आम्ही पुढे पाठवला आहे. त्यावर लवकरच कारवाई करण्यात येईल.
- मंचक जाधव, उपप्रादेशिक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
-----
