आजचे कार्यक्रम
आजचे कार्यक्रम
- १४८ वा प्रकटदिन महोत्सव ः
श्री गजानन महाराज मंदिर चॅरिटेबल ट्रस्ट, समर्थ सद्गुरू श्री गजानन महाराज मंदिर ः भजन ः ज्ञानदिप महिला भजनी मंडळ ः वेळ ः सायंकाळी - ४ ते ६ वा ः भावतरंग - सादरकर्ते - नर्तना कथ्थक नृत्यालय - देवयानी फुटाणे ः सायंकाळी - ६ ते ८ वा. ः आरती ः हस्ते - सुहास टोपे, राहुल शिराळकर ः श्री गजानन महाराज मंदिर, निगडी - प्राधिकरण रात्री. ८.ते ८.३० वा.
अखंड हरिनाम सप्ताह ः समस्त फुगे व मित्र परिवार, शंभू ग्रुप ः श्री शिवलीलामृत पारायण सोहळा ः काकडा आरती ः सकाळी ५ ते ७ ः शिव अमृत पारायण - सकाळी ९ ते ११ ः भजन ः सदगुरू महिला भजनी मंडळ ः वेळ ः दुपारी - २ ते ४ वा. ः हरिपाठ ः सायंकाळी पाच ते सहा ः कीर्तन ः कीर्तनकार ः तुषार महाराज दळवी ः स्थळ महादेव मंदिर फुगेवाडी गावठाण ः वेळ - रात्री ७ ते ९ वा.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.